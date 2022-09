"Bereit für Wiedersehen mit Lewandowski": Pressestimmen zur Champions League

Der FC Bayern hat einen guten Start in die neue Champions-League-Saison hingelegt. Bei Inter Mailand gewannen die Münchner 2:0. Die Pressestimmen zum Spiel

Dem FC Bayern ist am Mittwoch in guter Start in die neue Champions-League-Saison gelungen. Die Münchner gewannen mit einem brillanten Leroy Sané 2:0 (1:0) bei Inter Mailand und dürfen sich nach dem 19. Auftaktsieg am Stück auf das große Kräftemessen mit dem FC Barcelona in der kommenden Woche freuen.

Einen präzisen langen Ball von Joshua Kimmich nahm der in die Tiefe sprintende Sané filigran mit dem linken Fuß volley mit, umkurvte Inter-Torwart André Onana und schob den Ball in der 25. Minute zum krönenden Abschluss mit dem rechten Fuß über die Torlinie. Das Eigentor von Inter-Kapitän Danilo D'Ambrosio (66.) vor 58.951 Zuschauern erzwang Sané nach starkem doppelten Zusammenspiel mit Kingsley Coman.

Pressestimmen zur Champions League: Inter Mailand - FC Bayern

"Der Rekordmeister scheint bereit für die Aufholjagd in der Liga (zwei Spiele ohne Sieg, Platz drei) und das Wiedersehen mit Ex-Star Robert Lewandowski (34) in der Königsklasse!" - Bild

"Der FC Bayern dominiert zum Start der Champions League bei Inter Mailand. Die Italiener präsentieren sich kraft- und ideenlos. Die Bayern hingegen sind bereit für das Wiedersehen mit Robert Lewandowski." - Frankfurter Allgemeine Zeitung

"Der FC Bayern ist erfolgreich in die neue Champions-League-Saison gestartet. Zu Gast beim italienischen Spitzenklub Inter Mailand musste der deutsche Rekordmeister nur wenig Druckphasen überstehen. Am Ende war die Qualität der Münchner schlicht zu groß im Vergleich zu den in einer kleinen Sinnkrise stehenden Italienern." - kicker

"Insgesamt souverän startet der FC Bayern in die neue Champions-League-Saison. Beim 2:0 in Mailand bemühte sich die Offensivreihe, Diskussionen um eine fehlende Lewandowski-Präsenz zu beenden." - Süddeutsche Zeitung

"Der FC Bayern feiert mit dem 2:0 bei Inter Mailand einen Arbeitssieg. Die ersten drei Punkte in der Gruppenphase der Champions League sind im Sack. Leroy Sané war der überragende Mann, mit einem Treffer und einem erzwungenen Eigentor. Nächste Woche kommt der FC Barcelona mit Robert Lewandowski in die Münchner Allianz Arena, dann dürfte es wohl mehr Gegenwehr geben." - tz

Inter Mailand - FC Bayern: Pressestimmen aus Italien

"Sané zaubert, Inter kämpft, aber die Bayern sind für Inzaghi und sein Team 'unspielbar'." - La Gazzetta dello Sport

"Bayern ist Bayern, das ist eine Mannschaft, die im San Siro gegen Inter 4 von 4 Mal gewonnen und in ihrem ersten Europapokalspiel seit 2002 ins Schwarze getroffen hat." - Corriere della Sera

"Inter hat den schweren K.o. in der Liga im Derby gegen Milan nicht wieder gut gemacht und ist beim Saisondebüt in der Champions League mit dem FC Bayern München zu Hause gescheitert." - Corriere dello Sport

"Vielleicht war dies nicht das richtige Rennen, um neu zu starten. Der FC Bayern München bezwingt das San Siro mit einem Super-Sané und bescheinigt Inter einen schlechten Moment" - Il Messaggero