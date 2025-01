„Der FCA hat einen besonderen Platz in meinem Herzen“

Interview Demirovic

Herr Demirovic, sind Sie gut ins neue Jahr gestartet?

ERMEDIN DEMIROVIC: Eigentlich sehr traditionell, in Hamburg mit meiner Familie. Über Weihnachten war ich zuvor mit meiner Frau in Paris. Alles sehr entspannt, ohne großes Tamtam.

Welche Vorsätze haben Sie sich für das neue Jahr vorgenommen?

DEMIROVIC: Die Nummer eins ist, dass ich ein guter Vater werden möchte. Unser Kind kommt hoffentlich bald zur Welt.

Wann ist der genaue Termin?

DEMIROVIC: Am 27. Januar ist der geplante Tag. Wir sind bereit und startklar.

Wie fühlt es sich an, bald Papa zu werden?

DEMIROVIC: Es ist sehr aufregend. Ich unterhalte mich viel mit Leuten, die schon Kinder haben, um mir Tipps zu holen. Am Anfang habe ich es gar nicht so richtig realisiert. Jetzt werde ich ab und zu schon nervös, was da auf uns zukommt.

Wird sich auch Ihr Leben als Fußballer durch das Kind verändern?

DEMIROVIC: Ich werde versuchen, die sportlichen Probleme nicht mehr mit nach Hause zu nehmen. Auf dem Platz versuche ich natürlich, derselbe zu bleiben.

Was haben Sie sich sportlich für das neue Jahr vorgenommen?

DEMIROVIC: Fußballerisch möchte ich mich noch mehr beim VfB etablieren. Bislang lief es richtig gut, da möchte ich weitermachen.

Sind Sie gut in Stuttgart angekommen?

DEMIROVIC: Am Anfang war es schwierig, ein passendes Haus zu finden. Da haben sich hauptsächlich meine Frau und meine Eltern gekümmert, als ich mit der Mannschaft im Sommer in Japan war. Sie haben etwas außerhalb von Stuttgart ein passendes Haus gefunden. Den Luxus von Augsburg mit einem ganz kurzen Weg zum Training habe ich nicht mehr.

Haben Sie sich schon gut eingelebt?

DEMIROVIC: Ich fühle mich sehr wohl, ich wurde sehr gut aufgenommen. Auch als Familie fühlen wir uns sehr wohl.

Mit dem Wechsel von Augsburg nach Stuttgart hatten Sie gewisse Vorstellungen. Hat sich alles erfüllt?

DEMIROVIC: Es ist genau das eingetroffen, was ich mir erhofft hatte. Ich darf Champions League spielen in einer sehr guten Mannschaft mit einem Supertrainer, den ich schon über Jahre kenne. Ich spüre volles Vertrauen von allen.

Wie war das Gefühl beim ersten Champions-League-Spiel?

DEMIROVIC: Schon sehr besonders. Im Bernabeu aufzulaufen gegen Real, das ist Wahnsinn. Das sind Tage, die man in seinem Leben nicht mehr vergisst. Dafür spielt man Fußball.

Sind Sie mit Ihren Einsatzzeiten bislang beim VfB zufrieden?

DEMIROVIC: Dass wir rotieren werden, war klar. Wir haben einen starken Kader mit vielen guten Spielern. Die vielen Spiele spürt man in den Knochen. Alles in allem bin ich mit meiner Spielzeit zufrieden.

Können Sie Ihre Zeit in Augsburg mit der in Stuttgart vergleichen?

DEMIROVIC: Ich vergleiche nicht gerne. Jeder Verein ist anders. Ich bin dem FC Augsburg sehr dankbar und habe immer gesagt, dass der Verein einen besonderen Platz in meinem Herzen haben wird. Meine Familie hat sich jedes FCA-Trikot gekauft, das neu rausgekommen ist.

Auch das begehrte Römer-Trikot?

DEMIROVIC: Da habe ich meine Kontakte genutzt und extra welche vorbestellt. Das hat tatsächlich geklappt.

Verfolgen Sie den FCA noch intensiv?

DEMIROVIC: Wenn es zeitlich passt, schaue ich die Spiele und habe noch viel Kontakt zu einzelnen Spielern. Augsburg war immer etwas Besonderes für mich.

Zu welchen Spielern haben Sie noch den engsten Kontakt?

DEMIROVIC: Zu Ruben Vargas, der ja jetzt nach Sevilla gewechselt ist. Mit ihm telefoniere ich fast jeden Tag. Oder zu Elvis Rexhbecaj und Phillip Tietz. Da sind einige dabei, die Freunde fürs Leben geworden sind.

Am Sonntag (17.30 Uhr) kehren Sie erstmals sportlich nach Augsburg zurück.

DEMIROVIC: Das wird ein schwieriges Spiel. Das habe ich zu den Jungs hier gesagt. Wir müssen uns auf einen harten Kampf einstellen, der FCA hat eine aggressive Spielweise. Wir müssen unseren Fußball auf den Platz bringen und dagegenhalten.

Vor der Winterpause gab es für den VfB einen Dämpfer mit der Niederlage gegen St. Pauli. Wie fällt Ihr bisheriges Fazit aus?

DEMIROVIC: Wenn man die Dreifachbelastung und die vielen Verletzten sieht, haben wir es ganz gut gemeistert. Das letzte Spiel war natürlich ein Dämpfer, der uns ein bisschen aus der Bahn geworfen hat. Dennoch stehen wir gut da. Wir müssen aber noch konstanter werden. Wenn wir das hinkriegen, können wir eine gute zweite Saisonhälfte spielen.

Mussten Sie sich in Ihrer Spielweise verändern? Der VfB hat deutlich mehr Ballbesitz als der FCA.

DEMIROVIC: Das ist schon etwas anderes. Ich bin viel mehr ins Spiel eingebunden und habe deutlich mehr Ballkontakte. Das hatte ich bislang kaum in meiner Karriere. Das ist eine Umstellung, die aber sehr viel Spaß macht, weil ich dadurch viele Aktionen und Chancen habe.

Wie ist Ihre Rolle beim VfB? Ähnlich wie beim FCA, wo Sie gerade für die neuen Spieler sehr wichtig waren?

DEMIROVIC: Als Mensch habe ich mich nicht verändert. Ich versuche weiterhin, für alle offen zu sein. Aber natürlich war ich erst einmal der neue Spieler. Ich musste mich erst einmal einfinden. Beim FCA hatte ich nach den zwei Jahren viele sehr gute Freunde. Beim VfB haben wir wegen der vielen Spiele momentan gar nicht die Zeit, viel neben dem Platz miteinander zu unternehmen.

Ernährung spielt in Ihrem Leben eine wichtige Rolle. Sie haben sogar einen Privatkoch.

DEMIROVIC: Ernährung ist im Sport ein ganz wichtiger Faktor. Ein Privatkoch ist nicht günstig, aber es ist es mir wert. Eine gesunde Ernährung ist wichtig, um zu Kräften zu kommen und um gut zu regenerieren. Auf lange Distanz kann ich davon nur profitieren.

Ist der Koch dann täglich bei Ihnen zu Hause?

DEMIROVIC: Nein. An den Wochentagen ist er häufiger bei uns zu Hause, an freien Tagen nicht.

Zur Person Ermedin Demirovic wurde am 25. März 1998 in Hamburg geboren. Er spielte bereits für den HSV, RB Leipzig, Deportivo Alaves, FC Sochaux, UD Almeria, FC St. Gallen, den SC Freiburg und von 2022 bis 2024 beim FC Augsburg. Er ist verheiratet, seine Frau erwartet in Kürze das erste gemeinsame Kind.