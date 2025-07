Wie die knorrige Kapitänin Irene Paredes Spanien ins EM-Halbfinale gegen Deutschland führt

Es sind vergangenen Freitag an historischer Stätte in Bern ziemlich viele Menschen in Deckung gegangen. Wo in der alten Stätte bekanntlich Helmut Rahn auf matschigem Rasen ein historisches Tor für Deutschland im WM-Endspiel 1954 schoss, hat im neuen Wankdorf-Stadion nun Irene Paredes für Spanien auf dem Weg ins EM-Halbfinale ein Zeichen gesetzt. Das Viertelfinale gegen die Schweiz (2:0) verlief zeitweise ziemlich zäh, als die spanische Anführerin vehement abzog. Nicht wie Rahn aus dem Hinterhalt aufs Tor, sondern mit Absicht ins Seitenaus. Um ein Haar wären aufgeklappte Laptops auf der Pressetribüne zerborsten, aber irgendwie wirkte es wie ein Symbol für die Medienmeute: Die Weltmeisterinnen aus Spanien können auch anders.

Es zählt nicht allein die hohe Kunst von Weltfußballerinnen wie Aitana Bonmati oder Alexia Putellas. Zumindest eine kann auch dazwischen fegen. Die Lobhudelei auf das wie am Schnürchen laufende Bällchen könnte ja dazu führen, dass selbst „La Furia Roja“ denkt, damit wäre es getan. Die 34-Jährige verkörpert den Gegenentwurf: Da fährt eine auch mal Ellbogen aus, stellt den Körper rein, zieht ein Foul. Vielleicht kneift sie auch mal, aber nie würde eine der weltbesten Verteidigerinnen an den Haaren ziehen. Wobei: Auch Paredes hat bei der EM ausgesetzt. Gleich im ersten Spiel gegen Portugal (5:0) fehlte sie, weil sie vor einem Jahr im vorletzten Qualifikationsspiel gegen die Tschechische Republik vom Platz flog.

Irene Paredes: Sohn Mateo sitzt auf der Tribüne

Sie tritt als eine der wenigen Mütter bei diesem Turnier an. „Ich bin glücklich, dass sie hier sind, um es zu sehen, um mich aufzumuntern“, sagte sie zu der Tatsache, dass ihr drei Jahre alter Sohn Mateo und ihre Ehefrau Lucía Ybarra auf der Tribüne sitzen. „Das gibt mir Kraft. Sie folgen mir gerne, und für mich ist das die Grundlage, um mich entspannter zu fühlen.“

Aus einer Provinz im Baskenland stammend spielte Paredes lange für Athletic Bilbao, ehe sie 2016 das lukrative Angebot von Paris St. Germain annahm. Vor vier Jahren lockte sie der FC Barcelona. Zweimal gewann Paredes danach 2022 und 2023 die Königsklasse. Im selben Sommer griff sich das Nationalteam erstmals den WM-Titel. Als der Kussskandal alle Freude nach dem Finale in Sydney wieder kassierte, erhob sie mit am lautesten ihre Stimme. Vor Gericht sagte sie gegen den Ex-Präsidenten Luis Rubiales aus. Ihr Statement war deutlich: „Ich halte die Verurteilung wegen eines sexuellen Übergriffes für angemessen. Aber es ist seltsam, dass es keine Verurteilung wegen Nötigung gibt.“

Deutschland ist der Angstgegner der Spanierinnen

Auch sie hat dafür gekämpft, dass das spanische Team endlich professionelle Rahmenbedingungen bekommen hat. Nun soll der erste Sieg gegen den Angstgegner Deutschland folgen: „Wir wollen wirklich zeigen, was wir können.“ Sie gilt wegen ihrer 1,77 Meter als Institution in diesem austarierten Ensemble. In 112 Länderspielen sind ihr 14 Tore geglückt. Als „Königin der Lüfte“ vorzugsweise per Kopfball. Beim Torfestival gegen Belgien (6:2) traf sie zum wichtigen 2:1 nach einer einstudierten Eckballvariante. Im eigenen Strafraum ist ihr Timing atemberaubend gut – mit hohen Bällen sollten es die DFB-Frauen bei ihr besser nicht versuchen. Sie ist es, die im Stadion Letzigrund auch deutsche Tugenden aufführt. Nur Bälle auf die Tribüne zu bolzen wird bei der Laufbahn drumherum eher schwierig.