Laufen nach der Arbeit: Wo es sich lohnt, abends in Augsburg joggen zu gehen

Plus Jogging nach Feierabend wird mit der Zeitumstellung am 29. Oktober schwieriger. Das Unfall- und Sicherheitsrisiko schreckt viele Hobbyathletinnen und Hobbyathleten vom Training in der Dunkelheit ab. Augsburg bietet jedoch auch während der Winterzeit gute Möglichkeiten zum After-Work-Running.

Von Wilfried Matzke

So kann man sich auf dem beleuchteten Max-Gutmann-Laufpfad austoben. Die positiven Auswirkungen auf Körper und Psyche sind beim Jogging direkt nach Feierabend besonders ausgeprägt. Das Abschalten vom stressigen Arbeitstag gelingt viel besser. In der bewegungsarmen Winterzeit wirkt ein moderat betriebener Ausdauersport an der frischen Luft am intensivsten. Die Sportmediziner sprechen auch von einem Booster für unser Immunsystem. Hier einige Möglichkeiten zum After-Work-Running im Augsburger Stadtgebiet:

Max-Gutmann-Laufpfad : Diese Laufstrecke innerhalb der Sportanlage Süd wird von Montag bis Freitag bis 20 Uhr beleuchtet und bei Schneefall geräumt. Der Rundkurs mit einer Länge von 1730 Metern wurde vor 21 Jahren vom Sport- und Bäderamt in Eigenleistung realisiert. Das besondere Material, einen für die Gelenke angenehmen Quetschsand, hatte die Max-Gutmann-Stiftung finanziert.

2002 wurde der Max-Gutmann-Laufpfad vom damaligen Augsburger Oberbürgermeister Dr. Paul Wengert (Mitte) eingeweiht. Foto: Ruth Plössel



Der 1996 verstorbene Max Gutmann , der große Sportmäzen und Ehrenbürger der Stadt, startete einst an der Sportanlage Süd zu seinen Dauerläufen im Siebentischwald. Die Benutzung des Laufpfades ist zu den Öffnungszeiten der Sportanlage kostenlos möglich. Für die Hobbysportler stehen im neuen Sportplatzgebäude an der Ilsungstraße 15 d spezielle Umkleide- und Duschräume offen. Wer mit seinem Fahrrad oder der Straßenbahnlinie 2 (Haltestelle „Sportanlage Süd“) kommt, kann die Schließfächer nutzen. Rund 50 bis 150 Läufer, Jogger und Walker sind allabendlich auf dem Laufpfad unterwegs, oft auch die Top-Läufer und Top-Triathleten der TG Viktoria Augsburg . Nordic Walker mit ihren Stöcken dürfen den Rundkurs allerdings nicht benutzen.

: Die beleuchtete Finnenbahn aus gelenkfreundlichem Rindenmulch steht nur den Studierenden und Mitarbeitenden der Universität und der Technischen Hochschule zur Verfügung. Der kurzweilige wellige Rundkurs im Uni-Sportzentrum misst 875 Meter. Kanustrecke : Eine beleuchtete und asphaltierte Runde von 1,46 Kilometern findet man bei der Olympia-Kanustrecke. Die verkehrsfreie Streckenführung lautet folgendermaßen: Hochablass, Spickelstraße in Richtung Spickel, rechts ab zum Kanuleistungszentrum, vorbei am Eiskanal-Organisationszentrum, zwischen Lech und Kanustrecke zurück zum Hochablass.

: Eine beleuchtete und asphaltierte Runde von 1,46 Kilometern findet man bei der Olympia-Kanustrecke. Die verkehrsfreie Streckenführung lautet folgendermaßen: Hochablass, Spickelstraße in Richtung Spickel, rechts ab zum Kanuleistungszentrum, vorbei am Eiskanal-Organisationszentrum, zwischen und Kanustrecke zurück zum Hochablass. Stadtgraben : Entlang des Stadtgrabens südlich und nördlich vom Jakobertor können Bewohner der Altstadt und der Jakobervorstadt unweit der Haustüre ihre beleuchteten Feierabend-Runden im Grünen drehen.

: Entlang des Stadtgrabens südlich und nördlich vom können Bewohner der Altstadt und der Jakobervorstadt unweit der Haustüre ihre beleuchteten Feierabend-Runden im Grünen drehen. Wittelsbacher Park : Diese altehrwürdige Parkanlage besitzt ein beleuchtetes Wegenetz. Ein Rundkurs über eine englische Meile von 1,61 Kilometern hat sich bewährt.

: Diese altehrwürdige Parkanlage besitzt ein beleuchtetes Wegenetz. Ein Rundkurs über eine englische Meile von 1,61 Kilometern hat sich bewährt. Kuhsee : Die Runde mit 2,40 Kilometern um Augsburgs beliebtesten Badesee ist zwar nicht beleuchtet, aber der helle Stadthimmel ermöglicht auf den nicht asphaltierten Uferwegen ein relativ sicheres Training.

: Die Runde mit 2,40 Kilometern um beliebtesten Badesee ist zwar nicht beleuchtet, aber der helle Stadthimmel ermöglicht auf den nicht asphaltierten Uferwegen ein relativ sicheres Training. Autobahnsee : Ähnliche Bedingungen wie am Kuhsee findet man bei dieser Seeumrundung von 2,14 Kilometern im Augsburger Norden.

: Ähnliche Bedingungen wie am Kuhsee findet man bei dieser Seeumrundung von 2,14 Kilometern im Augsburger Norden. Grünanlagen : Beleuchtete Wege, vorwiegend asphaltiert, bieten der Gögginger Grüngürtel zwischen Friedrich-Ebert-Straße und Bürgermeister-Ulrich-Straße sowie der Sheridanpark in Pfersee und der Reesepark in Kriegshaber . Größere Runden von bis zu drei Kilometern sind machbar.

: Beleuchtete Wege, vorwiegend asphaltiert, bieten der Gögginger Grüngürtel zwischen und sowie der Sheridanpark in und der Reesepark in . Größere Runden von bis zu drei Kilometern sind machbar. Gewerbegebiete: An der Peripherie ermöglichen oft die Gewerbegebiete nach Betriebsschluss ein abendliches Training entlang beleuchteter Straßen.

