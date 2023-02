Jürgen Klinsmann wird Nationaltrainer von Südkorea

Es hatte sich abgezeichnet, nun ist es offiziell: Jürgen Klinsmann wagt ein neues Abenteuer. Der frühere Bundestrainer übernimmt die südkoreanische Nationalmannschaft.

Jürgen Klinsmann hat einen neuen Job. Der frühere Bundestrainer wird Trainer der südkoreanischen Fußball-Nationalmannschaft. Das gab am Montag eine Sprecherin des nationalen Fußballverbandes in Seoul bekannt. Demnach wird der 58-Jährige Nachfolger des Portugiesen Paulo Bento, der nach dem Aus im Achtelfinale der WM 2022 gegen Brasilien (1:4) seinen Rücktritt verkündet hatte. Klinsmanns Vertrag soll in Südkorea bis zur Weltmeisterschaft 2026 laufen.

Klinsmann neuer Nationaltrainer von Südkorea – beim "Sommermärchen" feierte er seinen größten Erfolg

Klinsmann soll seine Arbeit in Südkorea bereits in der kommenden Woche aufnehmen. Das gab der südkoreanische Fußballverband KFA bekannt. Technischer Direktor des Verbandes ist mit Michael Müller ein weiterer Deutscher. Der 57-Jährige hatte zuvor für den Nachwuchs des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) gearbeitet. Müller dürfte einer der Gründe für Klinsmanns neuen Job sein.

Für den Schwaben wird die neue Aufgabe in Südkorea das dritte Engagement als Nationaltrainer darstellen. Klinsmann hatte von 2004 bis 2006 die deutsche Nationalmannschaft trainiert und als Protagonist des "Sommermärchens" gewirkt. Der dritte Platz bei der WM 2006 ist auch sein größter Erfolg als Nationalcoach. Von 2011 bis 2016 trainierte Klinsmann dann die Nationalmannschaft der USA.

Neuer Job in Südkorea: Klinsmann trainierte zuletzt Hertha BSC

Klinsmann hatte zuletzt bei Hertha BSC an der Seitenlinie gestanden. Der gebürtige Göppinger übernahm den Bundesligaklub Ende November 2019. Nach nur zehn Spielen als Cheftrainer schmiss er allerdings hin. Seine kurze Zeit in Berlin war durch zahlreiche Querelen und Eklats geprägt. Seitdem hatte er keine offizielle Stelle im Profifußball bekleidet.

Zuvor hatte Klinsmann auch den FC Bayern trainiert. Beim deutschen Rekordmeister dauerte seine Beschäftigung allerdings ebenfalls nicht lange an. Er hatte die Bayern im Sommer 2008 übernommen. Nach weniger als einem Jahr musste er seine Koffer packen.