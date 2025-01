Jung, erfolgreich, gelangweilt: Vom cleveren Zeitvertreib als Profisportler

Das Leben als junger Profisportler hat seine Vorzüge: Überquellendes Konto, Selbstbewusstsein bis zum Mond, zahlreiche Verehrerinnen. Wäre da nur nicht die zermürbende Langeweile. Sich jeden Tag zum Training schleppen. Sich dort ständig von altgedienten Teamkollegen erzählen lassen, wie gut sie früher waren. Die gleichen Geschichten von den gleichen, alten Männern auch bei Mahlzeiten und am Abend hören.

Ein 20-jähriger Basketball-Profi aus China hatte zumindest genug. Dem jungen Mann fiel die Decke im Vereinswohnheim in Guangzhou so sehr auf den Kopf, dass er begann kreative Ideen zu spinnen. Alkohol oder Tabak mit auf das Zimmer schmuggeln? Geschichten von langweiligen, alten Männern.

Basketball-Profi schmuggelt Freundin in Koffer aus Zimmer

Glaubt man den Berichten aus sozialen Netzwerken, sehnte sich der 20-Jährige viel mehr danach, wieder zu lernen und Hausaufgaben zu machen. Klar. Also schmuggelte er kurzerhand seine Freundin in das Wohnheim, um sie bei ihrer Schularbeit zu unterstützen. Nicht das leichteste Unterfangen, doch der Chinese hatte eine zündende Idee: Er transportierte die Dame versteckt in einem Koffer auf sein Zimmer.

Auch wenn die beiden wirklich nur Schulaufgaben erledigten und paukten: Der Schmuggel flog auf und zog großes Interesse bei den Fans nach sich. Die Verantwortlichen der Guangzhou Long Lions sahen sich zu einer Reaktion gezwungen und hatten offenbar kein Verständnis für die Hausaufgaben-Sehnsucht ihres Spielers. Sie suspendierten den 20-Jährigen, weil er die Mannschaftsregeln gebrochen habe.

Luke Littler: Nintendo Switch zocken statt Pfeile werfen

Inzwischen hat auch der junge Basketball-Spieler laut seinem Verein Einsicht gezeigt: Der Chinese habe erklärt, er müsse als junger Spieler höhere Standards an sich setzen, teilten die Verantwortlichen mit. Ob er damit seine Disziplin meinte oder seine Einfälle für Schmuggel-Methoden, blieb unklar. Die Guangzhou Long Lions kündigten an, den Fall als Warnung zu betrachten und härter zu arbeiten.

Der 20-Jährige ist übrigens nicht der einzige junge Sportprofi, den viel freie Zeit anödet. Der 17-jährige Luke Littler, der sich jüngst zum Darts-Weltmeister 2025 krönte, verriet nach dem Viertelfinale, allein Darts zu spielen, langweile ihn. Auf die Idee, Hausaufgaben mit zu den Turnieren zu nehmen, kam er allerdings nicht. Der Engländer zockt, statt Pfeile zu werfen, lieber stundenlang auf seiner Nintendo Switch. Den alten Männern, die er bei der WM besiegte, hat es trotzdem die Sprache verschlagen.