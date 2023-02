Karriereende eines Weltmeisters? Mesut Özil macht offenbar Schluss

92 Länderspiele für Deutschland und Weltmeister 2014. Mesut Özil hat im Profifußball viel erreicht. Nun hängt er seine Fußballschuhe offenbar an den Nagel.

Mesut Özil macht offenbar Schluss. Der 34-Jährige wird seine Karriere im Profifußball beenden. Das berichtet zumindest der türkische Journalist Yakup Cinar, der für die Zeitung Fanatik arbeitet. Demnach sei der 92-malige deutsche Nationalspieler, der mit dem DFB-Team 2014 Weltmeister wurde, nach dem letzten Ligaspiel für Basaksehir am Donnerstag zu diesem Entschluss gekommen. Özil spielt seit dem letzten Sommer bei dem Klub aus Istanbul.

Karriereende: Mesut Özil löst offenbar seinen Vertrag auf

Özil hatte für Basaksehir am Donnerstag zum ersten Mal in der laufenden Saison in der Startelf gestanden. Zuvor hatte er wegen Rückenproblemen eine längere Pause einlegen müssen. Bei der 0:1-Niederlage gegen Kayserispor wurde der Spielmacher zur Pause ausgewechselt.

Laut Fanatik erschien Özil nach der Partie nicht zum Training und teilte seinen Mitspielern und den Verantwortlichen von Basaksehir mit, dass einen seinen Vertrag auflösen und sich vom Profifußball zurückziehen wolle. Das Arbeitspapier hätte noch eine Gültigkeit bis Juni 2023 gehabt. Özil war im Juli 2022 von Fenerbahce Istanbul zum Stadtrivalen Basaksehir gewechselt.

Mesut Özil beendet wohl seine Karriere – 2014 wurde er mit Deutschland Weltmeister

Özil hatte seine Fußballkarriere in seiner Heimatstadt Gelsenkirchen begonnen. 2006 gab er für den FC Schalke 04 im Alter von 17 Jahren, neun Monaten und 28 Tagen sein Bundesliga-Debüt. In der Folge wechselte der offensive Mittelfeldspieler 2008 zu Werder Bremen und 2010 zu Real Madrid. Mit den Königlichen wurde er 2012 spanischer Meister. Seinen größten sportlichen Erfolg feierte er aber mit der deutschen Nationalmannschaft, für die er von 2009 bis 2018 aktiv war. Mit dem DFB-Team wurde er 2014 in Rio de Janeiro Weltmeister.

Du meiste Zeit als Fußballer verbrachte Özil in London, wo er von 2013 bis 2021 für den FC Arsenal kickte. Dann wechselte er in die Türkei, das Heimatland seines Vaters. Özil war mit einer türkischen Staatsangehörigkeit geboren worden, legte diese aber 2007 ab, um die deutsche zu erhalten.