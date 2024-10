Diese Bundesliga-Fans sind laut Studie am schönsten

Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Überraschenderweise hat dann aber doch der Großteil der Betrachter ungefähr die gleiche Vorstellung von Schönheit. Die junge Sophia Loren beispielsweise. Oder George Clooney. Kommt ja kaum jemand auf die Idee zu sagen, er soll sich bitte ein Schnitzel um den Hals hängen, damit ihn wenigstens die Hunde beachten.

Als schön werden gleichmäßige Gesichtszüge und eine glatte Haut empfunden, ein athletischer Körper und elegante Bewegungen. Und Erfolg. Räumen nur die wenigsten ein, aber Reichtum und beruflicher Fortschritt werden als attraktiv wahrgenommen. Und natürlich Charme, Witz und positive Charaktereigenschaften. Sagen zumindest die Mütter optisch ausgewiesen unattraktiver Kinder.

Erfolg macht sexy

Fußballspieler beispielsweise gelten verhältnismäßig oft als attraktiv. Ihre Körper sind gestählt vom täglichen Training. Charme und Witz fallen allerdings nicht viel häufiger als in der Restbevölkerung auf. Dafür aber sind sie verhältnismäßig oft mit Models liiert. Was nicht zwingend an der Attraktivität liegen muss, sondern möglicherweise auch an gemeinsamen Interessen (Seychellen-Urlaub, Anrühren von Quinoa-Avocado-Müsli). Möglicherweise aber spielt der Erfolg auch eine kleine Rolle.

Das zumindest lässt auch eine Studie des Portals Wettfreunde.net vermuten. Dort sollte eine Künstliche Intelligenz untersuchen, welcher Verein die schönsten Fans hat. Ausgewertet wurden auf Instagram die Kommentarspalten der Vereinskanäle. Auf Platz eins und drei landeten die Anhänger des FC St. Pauli und Holstein Kiel - also die Aufsteiger der vergangenen Saison. Erfolg sorgt offenbar für ein attraktives Erscheinungsbild. Auf Platz vier: Die schönen Fans des VfB Stuttgart. Sie bejubelten vergangene Saison den Einzug in die Champions League.

Wenig überraschend stammen die am wenigsten schönsten Fans aus Mönchengladbach. Trister, mausgrauer Fußball, den Abstieg gerade so verhindert - das zehrt auch an den Gesichtszügen. Vorletzter: die Anhänger des SC Freiburg. Auch kein Wunder, mussten sie doch so etwas wie eine Scheidung durchlaufen und mit der Trennung von Trainer Christian Streich klarkommen. Nur als wenig hübscher erachtete die KI die Fans des FC Bayern, der ja nun auch eine für bajuwarische Verhältnisse eine furchtbar erfolglose Saison gespielt hat.

Die größte Überraschung sind die Anhängerinnen und Anhänger des VfL Wolfsburg auf Platz zwei. Der Stimmung im Stadion nach zu urteilen, machen die sich aber auch gar nicht so viel aus Fußball. Lässigkeit ist eben auch sexy.