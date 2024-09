Bundestrainer Julian Nagelsmann hat sich für einen Nachfolger von Ilkay Gündogan entschieden. Joshua Kimmich vom FC Bayern München ist der neue Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Gündogan hatte nach der Heim-EM seine DFB-Karriere beendet. Kimmichs Stellvertreter sind Antonio Rüdiger von Real Madrid und Kai Havertz vom FC Arsenal. Den Mannschaftsrat bilden Marc-André ter Stegen, die neue Nummer eins der DFB-Auswahl, Jonathan Tah, Niclas Füllkrug und Pascal Groß, wie am Montag im Rahmen einer Pressekonferenz im Trainingslager in Herzogenaurach bekannt gegeben wurde.

Kimmich ist neuer DFB-Kapitän: „Gibt immer Vollgas“

Der 29 Jahre alte Kimmich hat die Spielführerbinde im Trikot der Nationalmannschaft bereits 17 Mal getragen und soll die DFB-Elf zur WM 2026 in Nordamerika anführen. „Für mich ist der Kapitän der Abgesandte der Mannschaft, der die Meinung der Mannschaft vertritt. Wir haben versucht, Spieler zu finden, die einen guten Draht haben“, sagte Nagelsmann am Montag. „Josh war einer der drei Kapitäne der EM, da ist es logisch, wenn die anderen nicht da sind, dass er der Kandidat ist“, sagte der Bundestrainer. Kimmich sei einer „der immer Vollgas gibt, manchmal zu viel, einer, der immer gewinnen will.“

Kimmich hat mit 91 Länderspielen die mit Abstand meisten im aktuellen Nagelsmann-Aufgebot bestritten. Er könnte im kommenden Sommer in den 100er-Club aufsteigen. Dahinter folgen Rüdiger (74), Havertz (51) und Marc-André ter Stegen (40), der Manuel Neuer als Nummer eins im Tor beerben wird.

Kimmich feierte 2016 sein Debüt in der Nationalmannschaft

Kimmich gab sein Debüt in der Nationalmannschaft bereits im Mai 2016 bei einem EM-Test gegen die Slowakei (1:3). Auch bei der folgenden Endrunde war er in Frankreich dabei. Die nächsten Turniere verliefen unglücklich: frühes WM-Aus 2018 und 2022, EM-Enttäuschung 2021. Die Heim-EM mit guten Auftritten, guter Stimmung und dem letztlich nur unglücklichen Aus im Viertelfinale gegen Spanien in diesem Sommer soll ein Wendepunkt sein.

Kimmich am Samstag zum ersten Mal offizieller Kapitän der Nationalmannschaft

Schon am kommenden Samstag gibt Kimmich seine Premiere als offizieller Kapitän beim Start in die Nations League. Die DFB-Elf spiel um 20.45 Uhr in Düsseldorf gegen Ungarn.