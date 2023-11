Klimawandel

Wie klimaschädlich ist der Profisport?

Plus Millionen Fans beim Fußball, Formel 1 weltweit und Wintersport ohne Schnee. Wie klimaschädlich ist Profisport, und welche Bemühungen gibt es, das zu ändern?

Von Felix Gnoyke

Der Klimawandel schreitet weiter voran und stellt auch den Profisport vor neue Herausforderungen. Höhere Temperaturen, extreme Wettereignisse und schmelzende Gletscher bedrohen unsere Lebenswelt und damit auch die Zukunft vieler Sportarten. Gerade die bevorstehende Wintersportsaison zeigt das eindrucksvoll. Während die meisten Sportarten – abgesehen vom Motorsport – beim Ausüben nicht gerade klimaschädlich sind, so ist es das Drumherum umso öfter. Vor allem Sportgroßveranstaltungen schlagen dabei negativ zu Buche. Unsere Redaktion gibt eine Übersicht über die Auswirkungen aufs Klima beliebter Profisportarten und wie versucht wird, diesen entgegenzuwirken.

Wie klimaschädlich ist Fußball?

Der Hebel, den Fußballvereine und Stadionbetreiber haben, ist aufgrund des hohen Ressourceneinsatzes rund um den Betrieb der Arenen sehr groß: Während eines Spieltages verbraucht ein Stadion mit 30.000 bis 100.000 Zuschauerinnen und Zuschauern so viel Strom, Wasser, Wärme und Lebensmittel wie eine mittelgroße Stadt. Ein Stadionbesucher konsumiert durchschnittlich einen halben Liter Bier, einen Bissen Bratwurst, das dazugehörige Brötchen und einen Schluck Limonade, wie das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung errechnet hat. Der ökologische Fußabdruck von Stadien ist also nicht zu vernachlässigen. Eine Studie des Deutschlandfunks und der Klimaschutzberatung CO2OL ergab: Knapp 400.000 Stadiongänger verursachen an nur einem einzigen Spieltag in der Bundesliga so viel Kohlenstoffdioxid wie etwa 700 durchschnittliche Bundesbürger in einem ganzen Jahr, nämlich insgesamt 7753 Tonnen CO₂ . Zwei Drittel der Emissionen fallen im Bereich Mobilität an – die meisten Fans fahren nach wie vor mit dem Auto ins Stadion –, ein Drittel im Konsumbereich.

