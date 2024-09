Bestätigt: Nationaltorwart ter Stegen für mehrere Monate verletzt

Der Torwart der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, Marc-André ter Stegen, hat sich schwer am Knie verletzt und wird für mehrere Monate ausfallen. Das bestätigte sein Verein FC Barcelona am Montagmittag. Demnach werde der 32-Jährige noch heute operiert. Im Spiel gegen Villareal am Sonntagabend zog sich ter Stegen einen Riss an der Patellasehne zu. Aufnahmen zeigen, wie der Torwart am Ende der ersten Halbzeit vom Platz getragen werden musste.

Seit dem Rückzug von Star-Keeper Manuel Neuer Ende August ist ter Stegen auch die Nummer eins in der deutschen Nationalmannschaft. Die nächsten Spiele bestreitet die DFB-Auswahl in der Nations League am 11. und am 14. Oktober gegen Bosnien-Herzegowina und gegen die Niederlande.

Nagelsmann und Völler reagieren mit Anteilnahme auf die Verletzung ter Stegens

Bundestrainer Julian Nagelsmann reagierte betroffen auf die schwere Verletzung ter Stegens. „Wir wünschen Marc alles Gute für die Operation und eine gute und schnelle Genesung. Wir werden auf seinem Weg zurück immer für ihn da sein“, so Nagelsmann am Montag. Auch DFB-Sportdirektor Rudi Völler zeigte große Anteilnahme. „Es tut mir sehr leid für Marc. Ich wünsche ihm die schnellstmögliche Genesung, wir alle bei der Nationalmannschaft stehen auf dem ihm bevorstehenden Weg bis zum Comeback fest an seiner Seite. Marc hat im Laufe seiner Karriere schon einige Rückschläge verkraften müssen. Er wird auch dieses Mal gestärkt zurückkommen, davon bin ich überzeugt“, unterstrich Völler.

Kommende Woche will Nagelsmann den Kader für die DFB-Spiele im Oktober bekannt geben. Mögliche Ersatzkandidaten für das Tor der Nationalmannschaft sind Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim und Alexander Nübel, der aktuell an den VfB Stuttgart ausgeliehen ist. Baumann und Nübel waren zuletzt bei Spielen der Nationalmannschaft auf der Bank, beide haben allerdings noch keine Länderspiele bestritten. Auch eine kurzfristige Rückkehr von Neuer ist nicht ausgeschlossen. Im Augenblick erholt sich der 38-jährige Bayern-Keeper von einer Verletzung am Oberschenkel.

Nationaltorwart ter Stegen spielte hervorragend für den FC Barcelona

Beim FC Barcelona lief es für ter Stegen zuletzt hervorragend. Der Keeper wurde Ende August zum Kapitän des Spitzenklubs in der Primera División. Mit dem 32-Jährigen im Tor gewann der FC Barcelona alle bisherigen sechs Spiele der aktuellen Saison. Auch gegen den FC Villareal siegten die Katalanen mit 5:1. Den Ausfall ter Stegens kommentierte Barça-Trainer Hansi Flick im Anschluss an das Spiel mit den Worten: „Wir sind sehr glücklich über den Sieg, aber in Wahrheit traurig, weil ich glaube, dass es sich um eine schwere Verletzung handelt“. (mit dpa)