Streit um die Kapitänsbinde: Die verpasste Chance des DFB

Der DFB hätte nun tatsächlich ein weithin sichtbares Zeichen setzen können. Statt sich aber dem Druck der Fifa entgegenzustellen, knickt man überraschend schnell ein.

Eine Mannschaft wegen eines derart profanen Symbols wie der bunten Kapitänsbinde sanktionieren zu wollen, zeigt einmal mehr, wie entrückt die Fifa ist. Es ist eine lächerliche Entscheidung. Kaum besser aber ist die Haltung der europäischen Teams, wegen der angedrohten Bestrafung einzuknicken.

Bunte Kapitänsbinde? Manuel Neuer wird sie wohl nicht tragen

Der Deutsche Fußball-Bund hatte es sich unter Präsident Bernd Neuendorf zur Aufgabe gemacht, glaubhaft für Werte einzustehen. Für etwas einzustehen, bedeutet allerdings auch, mögliche Konsequenzen zu tragen. Hier haben es sich der DFB und die anderen europäischen Verbände nun viel zu leicht gemacht. Die Fifa hatte ihnen durch ihre absurde Entscheidung das Tor weit geöffnet, ein weithin sichtbares Zeichen zu setzen. Erst durch sein Verbot hatte der Weltverband den Blick der Fußballwelt auf dieses kleine Stück Stoff gelenkt.

Es wäre die Möglichkeit gewesen, den Ankündigungen - die im Nachhinein nun als Sonntagsreden erscheinen - Taten folgen zu lassen. Wären die Kapitäne der betroffenen Mannschaften bereits gelbvorgewarnt auf das Feld gegangen, wäre eine Öffentlichkeit geschaffen worden, die ansonsten kaum vorzustellen gewesen wäre. Und um Öffentlichkeit, um Sichtbarkeit muss es bei Symbolen gehen. Ansonsten sind sie nicht mehr als das Bewusstsein beruhigende Talismänner.

Selbstverständlich ist die deutsche Nationalmannschaft wie alle anderen Teams vorwiegend zum Fußballspielen in Katar. Es ist nicht ihr Fehler, dass sie von einem Haufen korrupter Männer in einen autokratischen, die Menschenrechte verletzenden Staat geschickt wurde. Allerdings hatte der Verband lange genug Zeit, sich auf diese Gemengelage vorzubereiten. Oliver Bierhoff hat am Samstag noch berechtigterweise Kritik an der Fifa geäußert, weil diese arg kurzfristig selbst Kapitänsbinden mit vagen Kalendersprüchen aus dem Fundus für inhaltlich entkernte Weisheiten gezaubert hatte. "Football unites the world" (Fußball vereint die Welt) steht auf den Binden.

Der DFB knickt vor der Fifa ein

Allerdings war es auch arg kurzsichtig von den Verbänden, sich im Vorhinein nicht mit möglichen Konsequenzen für ihren kollektiven Ungehorsam zu beschäftigen. Mit einer gemeinsamen Aktion wäre in Katar tatsächlich mehr möglich gewesen, als mit einer bunten Binde und der Aufschrift "One Love" aufzulaufen. Es wäre das sichtbare Einstehen für Werte gewesen. Das wäre tatsächlich ein Zeichen für Unterdrückte und Misshandelte gewesen. Ein wenig Solidarität mit denen, die weit Schlimmeres fürchten müssen als eine Gelbe Karte. So aber gibt es nur Verlierer. Die rigide Fifa, den einknickenden DFB und all jene, für die ein Zeichen des Mitgefühls tatsächlich bedeutend gewesen wäre.

