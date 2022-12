Wenn das Weihnachtsgeschenk größer ausfällt: Eine Statue für Dirk Nowitzki

Am 25. Dezember wird in Dallas eine Statue zu Ehren von Basketball-Profi Dirk Nowitzki enthüllt. Ein Detail begeistert jedoch nicht alle Fans.

Zur Weihnachtszeit gehören traditionell Geschenke, seit die Heiligen Drei Könige einst Gold, Weihrauch, Myrrhe in den Stall von Bethlehem trugen. Das treibt diejenigen an, die am Heiligen Abend noch schnell in die Geschäfte eilen, um letzte Präsente für ihre Liebsten zu ergattern. Andere planen lieber frühzeitig, mit welchem Geschenk sie an den Festtagen die Herzen berühren wollen. In diese Kategorie fällt der Self-Made-Millionär Mark Cuban, der machtvolle Eigentümer der amerikanischen Kult-Basketballer Dallas Mavericks.

Weil ein gewisser Würzburger namens Dirk Nowitzki genau jene zu ihren größten Erfolgen geführt hat, sah sich Cuban berufen, seinem einstigen Superstar just an Weihnachten ein eindrucksvolles Denkmal zu setzen. So wird am Vormittag des 25. Dezember im feierlichen Rahmen vor dem American Airline Center in Dallas auf dem bereits existierenden Nowitzki Way eine Dirk-Nowitzki-Statue enthüllt.

In Texas sind Straßen, Steaks und Statuen größer als im Rest der Welt

Wer jemals in Texas gewesen ist, weiß um den Anspruch, dass hier alles größer sein muss als im Rest der Welt. Die Straßen, die Steaks und natürlich auch die Statuen. So ahnt man, dass die Nowitzki-Skulptur die 2,13 Meter Originalgröße des Deutschen wohl deutlich überragen wird. Denn Cuban ist bekannt dafür, nicht zu knausern, wenn es um seinen Lieblingsspieler geht. „Wir wollen sicherstellen, dass sein Wurf und sein Vermächtnis in Dallas für immer in Erinnerung bleiben“, beschrieb der Clubchef seine Beweggründe für die besondere Auszeichnung vier Jahre nach Nowitzkis Karriereende.

Einen Prototyp der Statue in Form einer Miniatur-Ausgabe durfte der NBA-Profi bereits Anfang des Jahres bei seiner offiziellen Verabschiedungs-Zeremonie bewundern. Dabei wurde sein Leibchen mit der Nummer 41, das bei den Mavericks künftig nicht mehr vergeben wird, unters Hallendach gezogen. Bis zur Enthüllung der Statue bleibt es allerdings ein gut gehütetes Geheimnis, ob die kleine Version wirklich Vorbild für die Große sein wird.

Dirk Nowitzki ist stolz auf seine Skulptur

Denn schnell regte sich Kritik. Nicht alle Fans fanden die drei Bälle bei der Darstellung des einbeinigen Nowitzki-Sprungwurfs gelungen. Der Deutsche selbst sah keinen Grund zu klagen. „Eines Tages die Statue zu sehen, das macht mich superstolz“, sagte er. Weihnachtsgeschenke zu ehren – egal in welcher Form – zeugt eben von wahrer Größe.

