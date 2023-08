FC Bayern einigt sich offenbar mit Tottenham auf Ablöse für Kane

Harry Kanes Verein Tottenham Hotspur und der FC Bayern sollen sich nach langem Hin und Her nun auf eine Ablösesumme geeinigt haben.

Der Poker um Stürmer Harry Kane hat offenbar ein Ende. Der FC Bayern München hat sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge mit Tottenham Hotspur auf eine Ablösesumme geeinigt. Nun liege die Entscheidung über einen Wechsel in die Bundesliga bei dem 30-jährigen Engländer, wie zunächst das Portal The Athletic am Donnerstag unter Berufung auf Quellen in Deutschland berichtete. Der Londoner Club habe demnach in einer vierten Verhandlungsrunde am Mittwoch ein Angebot der Münchner von angeblich umgerechnet mehr als 100 Millionen Euro akzeptiert. Das berichtete auch der Pay-TV-Sender Sky.

Harry Kane wird wohl teuerster Zugang der Geschichte des FC Bayern

Der FC Bayern würde mit einer Verpflichtung von Kane die größte Baustelle seines Kaders schließen. Der 30-Jährige würde der teuerste Zugang in der Vereinsgeschichte der Münchner werden und absehbar zum Topverdiener aufsteigen. Er hatte zuletzt auf eine Entscheidung noch vor Beginn dem Ligastart in der Premier League an diesem Wochenende gedrängt.

In Tottenham hat Kane noch einen Vertrag bis zum Sommer 2024. Die Spurs, allen voran Club-Besitzer Joe Lewis, waren aber nicht bereit, ihren Stürmer ablösefrei zu verlieren. Daher hatte Lewis einen sofortigen Kauf von Kane gefordert, falls dieser keinen neuen Vertrag in London unterzeichnen wolle.

Harry Kane traf in vergangener Saison 30 Mal für Tottenham

Der 30-Jährige hatte seit Jahren in der Premier League konstant abgeliefert. Allein in der vergangenen Saison traf er in 38 Liga-Partien 30 Mal. Nur Erling Haaland (36 Tore) von Meister Manchester City war besser. Kane spielt allerdings für Tottenham und damit in einer deutlich schwächer besetzten Mannschaft.

Er steht mit insgesamt 213 Toren in der ewigen Liste der besten Premier-League-Torschützen nur noch hinter Alan Shearer (260). Auch im Nationalteam trifft Kane regelmäßig. Und es ist genau diese Verlässlichkeit, die ihn für die Bayern unter anderem interessant gemacht hat. (mit dpa)

