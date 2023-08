Leichtathletik

17:52 Uhr

Vor der Leichtathletik-WM: Selbst für Zweckoptimismus gibt es kaum Anlass

Plus Im deutschen Team für die Leichtathletik-WM fehlen einige große Namen. Die Hoffnung auf Erfolg ist auch deshalb eher bescheiden. Das hat aber auch tieferliegende Gründe.

Von Reinhard Köchl

Im großen Garten des Sports fristet die Leichtathletik das Dasein einer „Königin der Nacht“. Sie erblüht nur zu ganz bestimmten Anlässen, nämlich Olympia, Welt- oder Europameisterschaften, dann aber in voller Pracht und Schönheit, sprich mit besten Einschaltquoten und gewaltigem medialem Interesse. Den Rest der Zeit fristet das feine Pflänzlein mit den vielen Farbschattierungen aber eher ein Dasein im Schatten der hemmungslos wuchernden Fußball- oder Wintersporttriebe. Für alle Freunde der Leichtathletik besteht deshalb nun wieder Hoffnung: Vom 19. bis zum 27. August finden in Budapest wieder Weltmeisterschaften statt, für die der Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) am Montag sein 75-köpfiges Aufgebot benannte.

Aufarbeitung der Pleite-WM geriet schnell zur Nebensache

Das Ganze passiert nur ein Jahr nach den bislang letzten Titelkämpfen in Eugene, die für die deutschen Leichtathletinnen und Leichtathleten in einem Desaster endeten. Niemals zuvor holte der DLV so wenige Medaillen bei einer WM wie in Eugene. Ein historisch schlechtes Ergebnis, auch was die Endkampfplatzierungen anbelangt. Die vielstimmig angekündigte Aufarbeitung der Pleite geriet durch das überraschend gute Ergebnis der kurz darauf stattfindenden Europameisterschaften in München rasch wieder in Vergessenheit, doch der Abstand zur Weltspitze hat sich seither kaum verringert.

