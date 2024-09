Mann stirbt nach Sprung von Mainbrücke

Nach einem Sprung von einer Brücke in den Main in Frankfurt ist ein Mann gestorben. Der 34-Jährige war gemeinsam mit einem Freund am heißen Samstag von der Flößerbrücke in den Fluss gesprungen. Nur seinem Kumpel war es gelungen, ans Ufer zu kommen, wie die Polizei in Frankfurt mitteilte. Der 34-Jährige sei untergegangen.

Nach Angaben eines Polizeisprechers bargen Taucher der Feuerwehr den leblos im Main treibenden Mann aus dem Fluss. Er sei zunächst in einem Krankenwagen behandelt und dann in ein Krankenhaus gebracht worden. Dort sei der Mann gestorben. Das Springen von der Brücke in den Fluss sei nicht erlaubt, erklärte der Polizeisprecher.