Manuel Neuer beendet Karriere in der Nationalmannschaft

Manuel Neuer hat eine Entscheidung über seine Zukunft gefällt. Der 38-jährige Torhüter beendet seine Karriere bei der deutschen Nationalmannschaft. Noch am Vortag hatte es Berichte gegeben, dass er seine Karriere im DFB-Team fortsetzen werde. Nun kam aber doch der Schlussstrich.

„Irgendwann musste der Tag ja kommen“, beginnt Neuer ein Video auf seinem Instagram-Kanal. „Ich habe es geliebt, das Trikot der Nationalmannschaft zu tragen“, ergänzt er. „Wenn ich heute zurückblicke, erfüllt es mich mit Stolz und auch mit einer Menge Dankbarkeit, mit den ganzen Teamkollegen auf dem Platz gestanden zu sein.“ Die Entscheidung sei ihm nicht leicht gefallen. Dass er es nach seiner Verletzung geschafft hat, bei einer Heim-EM auf dem Platz zu stehen, sei die Krönung für ihn gewesen. Neuer dankt in dem Video seinen Begleitern, allen Mitarbeitern des DFB und seinen Fans.

Manuel Neuer hört in der Nationalmannschaft auf – nach 124 Spielen

Der geborene Gelsenkirchener war 15 Jahre lang die Nummer eins im deutschen Tor und ist damit der letzte Spieler aus dem Team, das 2014 in Brasilien Weltmeister wurde, der seine Karriere bei der Nationalmannschaft beendet. „Ich glaube, der Höhepunkt, den kennt jeder“, sagt er in dem Video. Insgesamt absolvierte der 38-Jährige 124 Spiele für Deutschland und ist damit auf der Rangliste der DFB-Rekordspieler auf Platz fünf – unter den Torhütern ist er sogar die Nummer eins. Neuer war sieben Jahre lang Kapitän des Teams. Für den FC Bayern wird er weiterhin auf dem Platz stehen. Sein Vertrag in München läuft noch bis 2025.

Als erster Anwärter auf die Nummer eins im Tor der Nationalmannschaft gilt nun Neuers langjähriger Auswahl-Kollege und teaminterne Rivale Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona.

Neben Neuer haben auch Kroos, Müller und Gündogan DFB-Karriere beendet

Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte bereits während der Heim-EM angekündigt, den DFB-Kader mit Blickrichtung WM 2026 verjüngen zu wollen. Auch Toni Kroos, Thomas Müller und Ilkay Gündogan haben ihre Karrieren in der Nationalmannschaft kürzlich beendet. Kroos wird auch nicht mehr weiter auf Vereinsebene spielen, Müller läuft weiterhin für den FC Bayern auf.