Matthäus kauft Fußballverein in Ghana

Gemeinsam mit zwei Partnern hat Lothar Matthäus einen Fußballverein in Ghana gekauft. "Natürlich ist es ein Business-Modell", begründet er seine Entscheidung.

Lothar Matthäus hat gemeinsam mit zwei Partnern einen ghanaischen Fußballverein gekauft. "Natürlich ist es ein Business-Modell. Ghana hatte schon immer ein riesiges Potenzial an Talenten, das sieht man an der Nationalelf", sagte der 62-jährige Fußball-Rekordnationalspieler der Bild nach dem Kauf des Erstliga-Clubs Accra Lions. Sein Plan sei es, junge Spieler nach Europa zu bringen – "auf seriösem Weg und schon gut ausgebildet". Aus diesem Grund würde Matthäus mit seinen Partnern auch in das Trainingsgelände des Vereins investieren.

Matthäus kauft Verein Accra Lions mit zwei Partnern

Die Accra Lions sollen laut dem Portal transfermarkt.de etwa zwei Millionen Euro wert sein. Wie viel Geld Matthäus investiert hat, ist nicht bekannt. Er teilt sich das Engagement nach eigenen Angaben mit dem ehemaligen Spielervermittler Oliver König aus Frankfurt und dem ghanaischen Fußballprofi Frank Acheampong. Er ist 23-fachen Nationalspieler Ghanas. Aktuell spielt er für den FC Shenzhen in China.

Matthäus habe beide über Freunde kennengelernt. Sie hätten ihn für das Projekt begeistert. "So sehr, dass wir entschieden haben, hier Partner zu werden", sagte Matthäus. Am Montag hatte er der den Lions bereits einen Besuch abgestattet.

König ist bereits seit Januar Präsident des Vereins. Auch der Sportdirektor ist ein alter Bekannter aus der Bundesliga. Der mittlerweile 45 Jahre alte Ex-Dortmunder Ibrahim Tanko, der aus Ghana stammt, lenkt die sportlichen Geschicke der Accra Lions.

Matthäus aktuell als Experte beim Fernsehen

Matthäus arbeitet aktuell beim Fernsehen. Er ist als Experte bei Fußball-Liveübertragungen für den Pay-TV-Sender Sky tätig. Nach seiner Spielerkarriere hatte er von 2001 bis 2011 als Trainer in Österreich, Serbien und Montenegro, Brasilien und Israel sowie als Nationaltrainer in Ungarn und Bulgarien gearbeitet.