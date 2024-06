Mehmet Scholl überrascht mit dieser Aussage

Mehmet Scholl blickt auf eine erfolgreiche Karriere als Profi-Fußballer zurück. Nun überrascht der gebürtige Karlsruher mit einer Aussage.

Mehmet Scholl ist bekannt für seine durchaus direkte Art. Der Ex-Fußballprofi sagt vor der Kamera auch einfach mal das, was er denkt. In einem Interview mit der Bild sorgt er nun für Überraschung.

Gesprächsthema war die Allianz Arena, das Stadion des deutschen Rekordmeisters FC Bayern München. So gab Scholl zu, dass nicht jenes Stadion sondern ausgerechnet das Stadion in Dortmund, wo mit dem BVB einer der größten Rivalen der Bayern zu Hause ist, sein Lieblingsstadion sei.

Mehmet Scholl mit Allianz Arena "bis heute noch nicht warm geworden"

"Warum nicht Allianz Arena?", will der Moderator wissen. Schließlich kickte Scholl als Profifußballer einen Großteil seiner Karriere beim FC Bayern. "In der Allianz Arena bin ich die letzten drei Jahre nur auf der Bank gesessen. Da durfte ich nur quasi ebenerdig sitzen und ein bisschen mit gucken", erklärt der 53-Jährige gegenüber Bild und lässt dabei ein Hauch von Enttäuschung verspüren.

"Warm geworden" sei der Karlsruher mit dem Stadion "bis heute noch nicht", führt er fort. Er gehe nur noch unter Androhung von der Arbeit dorthin. Gemeint sind damit wohl Aufträge als TV-Fußballexperte - etwa für die ARD, für die er in der Vergangenheit arbeitete.

Ex-Fußballprofi hat "schönste Erinnerungen" ans Olympiastadion

Doch wieso hat Scholl dieses Empfinden? "Ich bin im Olympiastadion groß geworden. Ich finde es heute noch wunderschön. Da habe ich die schönsten Erinnerungen dran", so der ehemalige Mittelfeldspieler. 2005 verabschiedete sich der FC Bayern München vom Olympiastadion und zog in die Allianz Arena. Sofern sich Scholl richtig erinnert, habe er in der Allianz Arena drei Tore in drei oder vier Jahren geschossen. Der ehemalige deutsche Nationalspieler und Europameister von 1996 hatte als Fußballer also keine besondere Rolle mehr zu Zeiten der Allianz Arena, welche bis heute das Stadion des Clubs ist.

Dabei spielte Scholl, der seine Karriere in der Jugend beim KSC begann und von dort aus seine Profi-Karriere beim FC Bayern München fortsetzte, stolze 15 Jahre für die Bayern. Er beendete seine Karriere schließlich im August 2007 in der Allianz Arena, wie der FC Bayern schreibt. Mit dem FC Bayern absolvierte Scholl insgesamt 469 Pflichtspiele und gewann 21 Titel. Ein Jahr später begann er seine Trainerkarriere - ebenfalls beim FC Bayern – wenn auch in der 2. Mannschaft sowie der Jugendmannschaft.