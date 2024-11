Früherer Schumacher-Rivale hört als TV-Experte auf

Michael Schumachers früherer Formel-1-Rivale Damon Hill (64) hört als TV-Experte für den britischen Sender Sky auf. Es seien 13 «fantastische» Jahre bei dem Sender gewesen, «aber alle guten Dinge gehen zu Ende. Ich werde die beeindruckendste Gruppe von Profis vermissen, mit denen ich je zusammenarbeiten durfte», schrieb der Engländer Hill in den sozialen Medien. «Ich freue mich auf neue Herausforderungen.»

Seitdem Sky in Großbritannien die Rechte vor der Saison 2012 von der BBC erworben hatte, gehörte der Weltmeister von 1996 zum TV-Team. 1994 hatte er im Williams erst in einem Herzschlagfinale beim letzten Saisonrennen in Adelaide den Titel im Zweikampf mit Michael Schumacher verpasst, der Deutschland damit den ersten Formel-1-Weltmeister bescherte.

Hill hatte zuletzt für Aufmerksamkeit gesorgt, weil er den Fahrstil von Weltmeister Max Verstappen scharf kritisiert hatte. Von seiner Kritik will der Brite nicht abrücken. Seiner Meinung nach setze Verstappen «Angst und Einschüchterung» gegen andere Fahrer ein.