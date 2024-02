Jetzt aber wirklich: Lewis Hamilton so motiviert wie nie

Der Formel-1-Fahrer geht in sein letztes Jahr mit Mercedes. Das werde er topfit und voll fokussiert angehen. Aber was war dann in den Jahren zuvor?

Es gibt da ja dieses Murmeltier, das alle ein bisschen langweilt. Weil es täglich grüßt, was eine ständige Wiederholung beinhaltet. Nichts Neues also, nichts Überraschendes. Immer das Gleiche. Tag für Tag. Irgendwie nervig. Bei Lewis Hamilton ist es nicht ganz so schlimm und auffällig, aber mindestens einmal im Jahr spricht der Formel-1-Pilot Sätze, die so durchaus schon bekannt von ihm sind. Der Brite redet davon, wie fit er ist, so fit wie praktisch noch nie. Und dass er so motiviert und fokussiert sei, das habe die Welt noch nicht gesehen. Alles bekannt. Weil Jahr für Jahr das Gleiche.

Am Mittwoch war es mal wieder so weit. Mercedes hatte seinen Rennwagen für die bald beginnende Saison vorgestellt, es ist der erste öffentliche Termin, bei dem die Fahrer über ihr Befinden sprechen. Bei Hamilton hörten diesmal alle genau hin. Weil es die letzte Saison für den 39-Jährigen in einem Silberpfeil sein wird. Weil er nach diesem Jahr zu Ferrari wechseln wird. Weil er sich damit seinen großen Traum erfüllt. Einmal in Rot fahren, das habe er sich schon immer gewünscht.

Formel 1: Hamiltons Hunger auf Erfolg ist riesig

Hamilton also lieferte das, was alle erwartet hatten. Er werde natürlich mit vollem Einsatz und totaler Hingabe das letzte gemeinsame Jahr mit Mercedes angehen. Immerhin habe er dem Team viel zu verdanken, er wurde mit Mercedes sechsmal Weltmeister. Zuletzt aber fuhr der Silberpfeil hinterher. Mercedes hatte den Anschluss zur Spitze und Red Bull verloren. Trotz der immensen Motivation und Fitness des Starpiloten aus England.

In diesem letzten gemeinsamen Jahr aber wird alles anders. Davon ist Hamilton überzeugt. "Ich hätte nie gedacht, dass es einen Punkt in meinem Leben geben würde, an dem ich so einen Hunger habe wie jetzt", sagte er am Mittwoch. Hunger auf Erfolg versteht sich, weniger auf kulinarische Genüsse, was ihn sonst bei der Arbeit behindern könnte. Jedes Kilogramm zu viel macht nicht unbedingt schneller. Aber bei Hamilton besteht das kein Grund zur Sorge. So fit wie nie, Sie wissen schon.

Es sei für ihn eine große Ehre, mit Mercedes wieder an die Spitze zurückzukehren, so der Brite weiter. Dafür werde er alles tun. Er habe noch mehr Zeit und Arbeit in die Vorbereitung gesteckt. Gewissenhaft eben. Aber was war dann in den vergangenen Jahren? Hatte er da etwa geschludert und nicht ernsthaft genug gearbeitet? Das zumindest würde zu Teilen den Rückstand auf Red Bull erklären.

Lesen Sie dazu auch