Vettel-Rückkehr zu Red Bull? «Momentan nicht aktuell»

Eine Rückkehr von Sebastian Vettel zu seinem früheren Formel-1-Team Red Bull als künftiger Funktionär ist «momentan nicht aktuell». Dies sagte Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko (82) dem TV-Sender Sky beim Grand Prix von Österreich in Spielberg. «Die Nachfolgeregelung ist etwas, was natürlich im Raum steht, es gibt da aber keine konkreten Namen und keine konkreten Gespräche.»

Marko hat noch einen Vertrag bis Ende 2026 beim Rennstall von Weltmeister Max Verstappen. Vettel sprach zuletzt im Podcast «Sport am Sonntag» des ORF über eine mögliche Rolle bei Red Bull. «Ich verstehe mich nach wie vor mit Helmut super und wir sind auch im Austausch, auch was das Thema angeht», sagte der viermalige Weltmeister. Allerdings würden diese Gespräche noch nicht «so intensiv und in der Tiefe» ablaufen.

Marko hatte Vettel, der aus dem Red-Bull-Nachwuchs stammt und alle seine WM-Titel mit diesem Team gewann, schon einmal als «idealen Nachfolge-Kandidaten» bezeichnet. Der Hesse ist Ende 2022 als Fahrer in der Formel 1 zurückgetreten. Seitdem engagiert sich der Vater dreier Kinder insbesondere für Diversität und Nachhaltigkeit.