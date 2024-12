Katar-Chaos «nichts für schwache Nerven»

In einem teils chaotischen Rennen behält Max Verstappen jederzeit den Überblick. Der viermalige Weltmeister ist in Katar nicht zu schlagen. Es soll auch schon ein Signal Richtung 2025 in der Formel 1 sein. Vertagt aufs Finale wurde die Entscheidung in der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft - auch weil Lando Norris von McLaren eine Strafe bekam. Das schreibt die internationale Presse zum vorletzten Saisonrennen.

Spanien:

«Mundo deportivo»: «Ein Sieg für Champion Verstappen und ein weiteres Desaster für Norris. Max scheitert nicht, während Lando das in Katar immer wieder passiert ist.»

«Marca»: «Es war ein unglaubliches Rennen voller Zwischenfälle, Berührungen, Reifenschäden, Safety Cars und vor allem Strafen... Am entscheidendsten war die Strafe, die Norris 10 Runden vor Schluss aufgebrummt wurde, weil er bei gelber Flagge nicht auf die Gerade fuhr.»

«Sport»: «Lando Norris erlebte in Lusail ein Wechselbad der Gefühle. Vom dritten Startplatz über ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Verstappen bis hin zu einer harten Strafe, die sein Rennen beendete.»

«El País»: «Max Verstappens Durst nach Siegen ist ungebrochen. Eine Woche nachdem er mit Sebastian Vettel und Alain Prost bei der Anzahl der Weltmeistertitel gleichgezogen hat (vier), feierte er in Katar seinen neunten Saisonsieg, den zweiten in fünf Monaten für den vierfachen Champion, der sein gewohntes Niveau beibehält.»

Großbritannien:

«Mirror»: «Lando Norris wird beim Katar GP mit einer massiven Strafe belegt, nachdem Max Verstappen ihn angezeigt hat.»

«Daily Mail»: «Max Verstappen, dem die Rennkommissare am Samstagabend die Pole Position aberkannt hatten, raste in Katar zum Sieg. (...) Verstappen war wütend, nachdem die Stewards ihn um einen Platz zurückversetzt hatten, weil er Mercedes' George Russell im Qualifying behindert hatte, obwohl dies nicht auf ihren fliegenden Runden geschah, sondern zwei Kurven zuvor.»

Frankreich:

«Le Parisien»: «Der viermalige Weltmeister bestätigt seinen Status am Sonntag in Lusail beim Grand Prix von Katar.»

«L'Équipe»: «Max Verstappen ist nicht zufällig Weltmeister. Der Red-Bull-Pilot, der am Samstag die Pole Position erobert hatte, wurde am späten Abend seiner Pole Position beraubt, weil er George Russell bei seiner Vorbereitungsrunde behindert hatte. Eine Strafe, die der nunmehr viermalige Formel-1-Weltmeister als 'lächerlich' empfand, und der fest entschlossen war, sich am Sonntag während des Rennens zu rächen.»

Italien:

«Tuttosport»: «Leclerc hält Ferrari am Leben: Zweiter hinter Verstappen, alles entscheidet sich in Abu Dhabi.»

Katar:

«Qatar Tribune»: «Verstappen gewinnt Katar GP; Norris-Strafe zögert McLaren-Feier hinaus.»

«Gulf Times»: «Es sah so aus, als würde Lando Norris Red Bulls Verstappen, der am vergangenen Wochenende in Las Vegas den Fahrertitel gewonnen hatte, herausfordern. Doch die Offiziellen verhängten eine 10-Sekunden-Stop-and-Go-Strafe, weil Norris unter einer doppelt gelben Flagge nicht gebremst hatte.»

Niederlande:

«AD»: Er stand bereits seit einer Woche als Champion fest, durfte aber in Katar eine unerwartete Zusatzfeier feiern. Nach einem 'Wunder' in Form der Pole Position, die ihm später wieder aberkannt wurde, stürmte Max Verstappen geradewegs zu einem weiteren Sieg. Zunächst hart umkämpft, aber nach einer Strafe für Lando Norris war die Aufregung vorbei.»

Österreich:

«Kleine Zeitung»: «Weltmeisterlich! Max Verstappen gewinnt chaotisches Rennen.»

«Kurier»: «Max Verstappen ist offensichtlich noch immer nicht satt. Vor einer Woche hatte er seinen vierten WM-Titel fixiert, am Sonntag fuhr er zum 63. Rennsieg seiner Karriere. Der 27-Jährige gewann den Grand Prix von Katar vor Ferrari-Fahrer Charles Leclerc und Oscar Piastri im McLaren. Getrübt wurde der Renntag allerdings durch ein überhartes Urteil des neuen Rennleiters der Formel 1.»

«Salzburger Nachrichten»: «Verstappen siegt in Katar - Fauxpas von Norris lässt McLaren um WM-Titel zittern. Der 25-jährige Brite kassierte in Katar eine drakonische Strafe, weil er während einer Gelbphase nicht vom Gas ging. Ferrari darf noch vom Titel träumen. Das vorletzte Rennwochenende des Jahres in der Formel 1 war nichts für schwache Nerven.»