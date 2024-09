MotoGP in Indonesien: Martin baut WM-Führung weiter aus

Der spanische Motorradprofi Jorge Martin (Ducati) hat sich beim Grand Prix von Indonesien den Sieg im MotoGP-Rennen gesichert. Von der Pole-Position aus fuhr der WM-Führende einem klaren Start/Ziel-Sieg entgegen und baute damit seine Führung im Gesamtklassement weiter aus.

Weltmeister Francesco Bagnaia (Ducati) kam auf der dritten Position ins Ziel. Platz zwei ging an den spanischen MotoGP-Neuling Pedro Acosta (GasGas). In einem Rennen mit vielen Stürzen sahen nur zwölf der 21 gestarteten Fahrer die Zielflagge.

Vor der Reise nach Indonesien hatten vier Fahrer gute Chancen auf den Titel. Doch die WM-Hoffnungen von Ex-Weltmeister Marc Marquez (Ducati) und Enea Bastianini (Ducati) erhielten in Indonesien einen Dämpfer. Ein technischer Defekt sorgte für Marquez’ vorzeitiges Aus im Grand Prix. Bastianini schied durch einen Sturz aus. In der Fahrerwertung liegen die beiden Ducati-Piloten jetzt über 70 Punkte zurück. Martin und Bagnaia werden durch 21 Zähler getrennt. Die MotoGP-Saison wird am kommenden Wochenende in Motegi (Japan) fortgesetzt.