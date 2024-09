Der modernste Sporttempel in Europa steht jetzt in München

In München reicht es lange nicht, einfach eine neue Halle zu bauen. Die Landeshauptstadt stößt mit dem SAP Garden in neue Dimensionen vor. In das Hauptgebäude, das von der Eisfläche bis zur Hallendecke 29 Meter misst, würde sogar das Münchner Siegestor samt Quadriga hineinpassen. Exakt 1719 Tage nach dem Baubeginn steigt am Freitag die Eröffnung des modernsten Sporttempels in Europa.. Ab 20.30 Uhr treffen die Buffalo Sabres aus der National Hockey League auf den vierfachen Deutschen Meister EHC Red Bull München. Welche Stars dabei sein werden, darüber wurde intensiv spekuliert. Der beste Eishockeyspieler aller Zeiten, Wayne Gretzky, ist im Gespräch. Der vierfache Stanley-Cup-Gewinner mit den Edmonton Oilers, dem aktuellen Klub von Leon Draisaitl, ließe sich mit einem Wiesn-Wochenende in die Landeshauptstadt locken. Auch Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hätte Zeit. Der Niederländer und weltbekannte Red-Bull-Repräsentant startet erst wieder am 18. Oktober beim Großen Preis der USA in Austin.

Milan Sako Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

München Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

SAP Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis