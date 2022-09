Corona-Infektionen: Neuer und Goretzka fehlen der Nationalelf

Die beiden Bayern-Spieler haben sich mit dem Coronavirus infiziert und reisen von der Nationalmannschaft ab. Der erste Nachnominierte steht bereits fest.

Nach gerade mal zwei Tagen im Kreis der Nationalmannschaft reisen Manuel Neuer und Leon Goretzka schon wieder ab: Wie der DFB mitteilte, sind beide Bayern-Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Beide Münchner sind zwar symptomfrei, werden aber zeitnah zurück in die bayerische Landeshauptstadt reisen. Damit fehlen die beiden Nationalspieler in den letzten Nationalmannschafts-Partien vor der WM-Vorbereitung in Frankfurt gegen Ungarn (Freitag, 20.45 Uhr) und am Montag in England (20.45 Uhr). Vor dem WM-Start am 26. November gegen Japan bleibt somit nur der Test gegen den Oman am 16. November.

Wie der DFB mitteilte, habe es im Umfeld einer der beiden Spieler einen positiven Corona-Fall gegeben - ob bei Goretzka oder bei Neuer, ließ der Verband offen. Obwohl Neuer und Goretzka wie alle Nationalspieler einen negativen Schnelltest vorweisen mussten, wurden die Spieler und alle weiteren Kontaktpersonen erneut getestet. Beim zweiten Mal schlug der Test bei den Kickern an.

Hoffenheims Torwart Oliver Baumann wurde für die Nationalelf nachnominiert. Foto: Federico Gambarini, dpa

Oliver Baumann wird für die Nationalmannschaft nachnominiert

Die erste Nachnominierung steht bereits fest: Torhüter Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim wird Neuer ersetzen. Auch für Goretzka soll ein weiterer Spieler nominiert werden - wer das ist, will der Verband im Laufe des Nachmittags bekannt geben. Schon beim Training am Vormittag hatten Neuer und Goretzka gefehlt. Neben Baumann kann Bundestrainer Hansi Flick deswegen auf Marc-André ter Stegen (Barcelona) und Kevin Trapp (Frankfurt) zurückgreifen.

Für das Turnier in Katar gab der DFB zudem bekannt, dass Spielführer Neuer mit einer speziellen Kapitänsbinde auflaufen wird. Darauf sind ein Herz in bunten Farben, die für Vielfalt stehen, sowie die Aufschrift "One Love" zu sehen. Jonas Hofmann, der die Binde am Mittwoch in Vertretung von Manuel Neuer vorstellte, sagte dazu: "Das soll ein Zeichen unsererseits sein für Vielfalt und gegen Diskriminierung." Der WM-Gastgeber Katar steht seit längerem in der Kritik, unter anderem deshalb weil in dem Emirat die Rechte von homosexuellen Menschen stark eingeschränkt sind, Homosexualität sogar eine Straftat darstellt. Der DFB will das Thema Menschenrechte während der WM ansprechen, wie Hofmann im Hinblick auf die Binde sagte: "Das wird nicht die einzige Aktion von uns bleiben."

