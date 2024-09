„Ein Abend für Undav“: Pressestimmen zum Remis gegen die Niederlande

Im Klassiker zwischen Holland und Deutschland ging es mal wieder zur Sache. Vier Tore fielen beim Nations-League-Match in Amsterdam, viele Szenen spielten sich in den Torräumen beider Mannschaften ab. Einige davon dürften Bundestrainer Julian Nagelsmann aber nicht gefallen haben: Die nervenaufreibende Partie geht nach dem schnellsten Gegentor seit 50 Jahren in die Geschichte ein. Trotz großer Defensivprobleme hat die deutsche Nationalmannschaft sich mit einem Punkt in den Niederlanden belohnt. Mit viel Abwehr-Risiko und großer Leidenschaft kamen die diesmal auch als Fußball-Arbeiter geforderten Spaßkicker um Florian Wirtz und Jamal Musiala zu einem 2:2 (2:1) in Amsterdam.

Deutschland - Niederlande in der Nations League: Pressestimmen aus Deutschland

„Nagelsmann wird aus dieser Partie mehr Lehren gezogen haben als aus dem 5:0 von Düsseldorf. Das sind die Spiele, die sein DFB-Team wirklich weiterbringen.“ - Spiegel

„Aus deutscher Sicht war es ein Abend mit Licht und Schatten, an dem der positive Gesamteindruck aber überwog. Auf der Habenseite stand ein intaktes, vielleicht sogar prosperierendes Selbstverständnis, das die Mannschaft von Julian Nagelsmann in einer insgesamt komplizierten Begegnung nicht vom Kurs abkommen ließ.“ - Frankfurter Allgemeine Zeitung

„Ein Abend für Undav: Nagelsmanns Mannschaft wurde weitaus mehr gefordert als am Samstag beim 5:0 in Düsseldorf gegen Ungarn, offenbarte zeitweise bemerkenswerte defensive Schwächen. Letztlich hat es aber doch gereicht für einen Punktgewinn im plötzlich doch geschätzten Nations-League-Wettbewerb“. - Süddeutsche Zeitung

„Das Spiel wogte hin und her. Für mehr fehlte beiden Mannschaften letztlich die Kraft oder eine entscheidende, zündende Idee.“ -Sport 1

„Positiv trotz erheblicher defensiver Schwächen: In Amsterdam ließ sie sich vom frühesten Gegentor seit 50 Jahren und einer überaus wackligen ersten halben Stunde nicht beirren, steckte nie auf.“ - Eurosport

„So stand am Ende ein leistungsgerechtes Unentschieden auf der Anzeigetafel in Amsterdam, bei dem sich beide Mannschaften phasenweise auf sehr hohem Niveau begegneten und dem Zuschauer zeitweise Spektakel boten.“ -Kicker

„Es wirkte in den letzten Minuten allerdings so, als seien beide Mannschaften mit dem Ergebnis einverstanden. So war es dann tatsächlich so, dass sich die Rivalen 80 Minuten lang bekämpften, dann die letzten Minuten wie einen Waffenstillstand wirken ließen - und sich mit ihrem vierten Punkt begnügten.“ - Sportschau.de

Internationale Pressestimmen zum Remis Deutschland - Niederlande

„Oranje imponiert gelegentlich im Kampf gegen Deutschland. Die niederländische Elftal beeindruckte am Dienstagabend vor allem in der ersten Halbzeit des Nations-League-Duells mit Deutschland. Ronald Koemans Mannschaft verpasste es aber, die Chancen zu nutzen und musste sich deshalb schließlich mit einem Unentschieden begnügen.“ -VI.nl (Voetbal International)

„Es passierte viel in der attraktiven Version Niederlande-Deutschland (2:2). Es war das Traumbild eines Spiels, attraktiv und gespickt mit Unmengen von Chancen und schönen Toren.“ -VK.nl (Volkskrant)

„In einem packenden Länderspiel gegen Deutschland eroberte die niederländische Elf wieder die Herzen des Publikums, spielend mit Bravour und Spielfreude. Der Endstand war ein realistisches Bild eines Spiels auf internationalem Spitzenniveau.“ -AD.nl (mit dpa)