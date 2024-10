Schröder trumpft bei erstem Saisonsieg der Brooklyn Nets auf

Dennis Schröder hat die Brooklyn Nets in der NBA zum ersten Saisonsieg geführt und eine Party in der Kabine ausgelöst. Das 115:102 gegen die Milwaukee Bucks war der erste Sieg in der NBA-Trainerkarriere von Chefcoach Jordi Fernandez. Der Spanier hatte zuvor nur als Assistenztrainer in der besten Basketball-Liga der Welt gearbeitet und wurde von seinen Spielern nach der Partie gefeiert.

«Ich meine, ein Typ aus Europa, aus Spanien, als Chefcoach in der NBA, das ist etwas Großes», sagte Schröder. Mit 29 Punkten, 6 Vorlagen und 4 Rebounds lieferte er im ersten Heimspiel der Saison eine starke Leistung ab. Cam Thomas kam mit 32 Zählern auf die beste Ausbeute aller Profis, für die Bucks war Giannis Antetokounmpo mit 22 Punkten am erfolgreichsten.