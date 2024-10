Gladbachs Tim Kleindienst: Der Spätzünder im Nationaltrikot

Als Tim Kleindienst eines der nach eigenen Angaben schönsten Telefonate seines Lebens führt, sitzt er im Auto auf dem Parkplatz. Zweimal hat die unbekannte Nummer schon angerufen, beim dritten Mal geht Kleindienst ran: Es ist Bundestrainer Julian Nagelsmann. Der teilt dem Angreifer von Borussia Mönchengladbach mit, dass er erstmals für die Nationalmannschaft nominiert ist.

„Es hat sich etwas surreal angehört“, erzählt Kleindienst später „Es hört sich auch jetzt noch surreal an. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt gar nicht damit gerechnet.“ Sätze, die man oft von Fußballern hört, die das erste Mal für die Nationalmannschaft nominiert worden sind. Kleindienst nimmt man sie allerdings ab. Er ist 29 Jahre alt – ein Alter, in dem Fußballer normalerweise nicht mehr im DFB-Trikot debütieren.

Mit 25 Toren schießt Kleindienst Heidenheim in die Bundesliga

Für die ganz große Fußballbühne schien es für Kleindienst lange Zeit nicht zu reichen. Für den 1. FC Heidenheim traf er zwar verlässlich, allerdings in der 2. Bundesliga. Vor vier Jahren wagte Kleindienst doch noch mal einen Versuch, wechselte in die erste belgische Liga nach Gent. Dort wurde er jedoch nicht glücklich, kehrte zurück nach Heidenheim – und schoss den Verein mit 25 Toren erstmals in die Bundesliga. Den entscheidenden Treffer zum Aufstieg erzielte Kleindienst. Am letzten Spieltag, in der neunten Minute der Nachspielzeit.

Im Oberhaus machte Kleindienst einfach weiter mit dem Toreschießen. Zwölf Mal traf er in der vergangenen Saison und half so bei der Qualifikation für den Europapokal kräftig mit. Dort spielt Heidenheim in dieser Saison ohne Kleindienst, er schloss sich im Sommer Borussia Mönchengladbach an.

Nagelsmann lobt Kleindiensts Defensivqualitäten

Kleindienst wirkt mit seiner Größe von 1,94 Meter wie ein klassischer Mittelstürmer, er hat seine Stärken allerdings nicht nur vor dem Tor. „Er ist defensiv extrem verlässlich, arbeitet viel und ist sehr fleißig“, beschreibt Nagelsmann die Stärken Kleindiensts – eine ungewöhnliche Beschreibung für einen Angreifer. Dazu passt aber auch diese Statistik: Seit Beginn der vergangenen Spielzeit ist Kleindienst der Profi, der in der Bundesliga die meisten Zweikämpfe und Sprints absolviert hat.

Bei den Länderspielen am Freitag gegen Bosnien-Herzegowina und am Montag gegen die Niederlande kann sich Kleindienst nun beweisen – und vielleicht zeigen, dass er mehr ist als ein Ersatz für die verletzten Kai Havertz und Niclas Füllkrug. Die Nummer von Nagelsmann hat Kleindienst nun jedenfalls eingespeichert.