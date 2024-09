TSV Schwaben startet mit neuem Trainerduo

Mit einem neuen Trainerduo starten die Hockeyspieler des TSV Schwaben Augsburg in die kommende Oberligasaison. Erfolgscoach Florian Mötschel hat die Leitung der Mannschaft nach zwei Jahren abgegeben, künftig werden Michael Endemann und Moritz Deuble die Mannschaft betreuen. Die Gründe für Mötschels Rücktritt sind keineswegs sportlicher Natur, wie Deuble erklärt. „Mit Florian Mötschel lief alles perfekt. Wir sind aufgestiegen und haben nur wenige Spiele verloren.“ Beruf, Familie und ein Dasein als Cheftrainer der Oberligamannschaft ließen sich für Mötschel nicht mehr miteinander vereinen. Da für eine externe Lösung dem Verein das Geld fehlte und intern kein geeigneter Trainer gefunden werden konnte, beschloss man „die Sache selbst in die Hand zu nehmen“. Mit Endemann und Deuble werden zwei Spieler zugleich als Trainer fungieren. „Generell müssen wir es aber auch als gesamte Mannschaft händeln. Wir haben beispielsweise auch zwei sehr taktisch versierte Torhüter“, so Deuble.

Die Stimmung ist gut vor dem Start in die neue Spielzeit. Die vergangene Saison hat der TSV als Oberligaaufsteiger auf Tabellenplatz vier beendet, in der Vorbereitung hat er drei Testspiele erfolgreich bestritten. Am Wochenende geht es nun mit Heimspielen gegen Schwabach (Samstag, 15 Uhr) und Nürnberg (Sonntag, 12 Uhr) um die ersten Punkte. Für die kommende Saison haben sich die Schwaben erneut den Klassenerhalt als Ziel gesetzt, denn „die Liga ist nochmals etwas stärker geworden“, so Deuble.

Icon Vergrößern Moritz Deuble möchte als einer von zwei Spielertrainern die erfolgreiche Arbeit von Trainer Florian Mötschel fortsetzen. Foto: Valerio Pennica Icon Schließen Schließen Moritz Deuble möchte als einer von zwei Spielertrainern die erfolgreiche Arbeit von Trainer Florian Mötschel fortsetzen. Foto: Valerio Pennica

Die Mannschaft ist größtenteils zusammengeblieben, zudem ist die Hälfte des Oberligateams als Nachwuchstrainer im Verein ehrenamtlich tätig. Hier will man nach und nach Eigengewächse bis an die erste Mannschaft heranführen. Unter anderem dafür hat der Verein auch in diesem Jahr in der ersten Ferienwoche ein Hockeycamp mit Ganztagsbetreuung für 60 Kinder ausgerichtet. Für die Nachwuchsarbeit erhofft sich der Verein auch von Olympia einen Schub. Dort konnten die deutschen Hockey-Herren die Silbermedaille gewinnen. Deuble sagt: „Wir möchten Eltern, die vom Hockey bei Olympia begeistert waren, dazu ermutigen, das eigene Kind einfach mal für ein Probetraining bei uns anzumelden und vorbeizukommen. Wir empfangen alle mit offenen Armen.“

Icon Vergrößern Michael Endemann ist einer von zwei Spielertrainern des TSV Schwaben Augsburg. Foto: Valerio Pennica Icon Schließen Schließen Michael Endemann ist einer von zwei Spielertrainern des TSV Schwaben Augsburg. Foto: Valerio Pennica

Erstmals tritt ein Frauenteam des TSV Schwaben Augsburg an

Auch im Frauenbereich freut sich der Verein über neue Spielerinnen. Schon seit mehreren Jahren versuchen die Schwaben ein weibliches Team aufzubauen. Nun ist es so weit: In diesem Herbst wird zum ersten Mal ein Frauenteam für den TSV Schwaben Augsburg antreten.