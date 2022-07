Tickets für NFL-Spiel in München: Preise, Link und Informationen

Im November macht die NFL zum ersten Mal in Deutschland Halt. Nun gibt es Tickets für das Spektakel in München. Alle Informationen zum Ticketverkauf.

Am 13. November ist es soweit, dann wird zum ersten Mal ein Spiel der NFL auf deutschem Boden stattfinden. Die nordamerikanische Football-Liga, die als die mit Abstand beste Liga im American Football der Welt gilt, wird einen Stopp in München einlegen. In der Allianz Arena kommt es zu einem Kracher zwischen den Seattle Seahawks und den Tampa Bay Buccaneers.

NFL in München: Ticketverkauf startet am Dienstag

Das Spiel der regulären Saison der NFL ist ohne Zweifel eines der größten Sportereignisse in München im Jahr 2022. Mit Tom Brady, dem Quarterback der Tampa Bay Buccaneers, wird aller Voraussicht nach einer der größten Football-Spieler aller Zeiten auf dem Platz stehen. Es handelt sich um ein einzigartiges Erlebnis, eine Premiere in einem Sport, der in Deutschland immer mehr Fans gewinnt. Daher wird auch ein großer Andrang auf die Tickets erwartet.

Der freie Ticketverkauf startet am Dienstagmorgen (dem 19. Juli) um 10.00 Uhr. Unter diesem Link können sich alle Interessenten ein Ticket für das Spektakel in der Allianz Arena sichern. Die regulären Eintrittskarten sind zwischen 75 Euro und 155 Euro zu haben.

Seattle Seahawks - Tampa Bay Buccaneers in München: Alle Ticket-Infos zum NFL-Spiel in der Allianz Arena

Ab 10.00 Uhr könnte es einen großen Andrang auf die Tickets für das NFL-Spiel in München geben. Im Folgenden sind alle wichtigen Infos zusammengetragen, damit alle Interessenten möglichst schnell an Tickets kommen.

Es wird ein Account bei Ticketmaster benötigt.

Jede Person kann höchstens 6 Tickets erwerben.

Wer nach dem Kauf eines Tickets doch nicht zum Spiel kann, der kann sein Ticket bei Ticketmaster Resale anbieten.

Für Kinder gibt es ermäßigte Tickets.

Für Kleinkinder bis 18 Monate muss keine Karte besorgt werden. Am tag des Spiels kann an der Tageskasse ein kostenloses Ticket für sie abgeholt werden.

Die erstandenen Tickets sind rund eine Woche vor dem Spiel am 13. November im entsprechenden Ticketmaster-Konto verfügbar.

