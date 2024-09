Wahnsinnssumme: Deutscher Profi wird zum bestbezahlten Eishockeyspieler der Welt

Der Traum vom ersten Stanley-Cup-Triumph ist kürzlich geplatzt, doch über seine Zukunft hat Deutschlands bester Eishockeyspieler Leon Draisaitl Gewissheit:

Einer der Topstars der nordamerikanischen Profiliga bleibt den Edmonton Oilers erhalten, der 28-jährige Kufencrack hat seinen Vertrag bei dem kanadischen Traditionsklub um acht Jahre verlängert. Schon länger äußerte der in Köln geborene NHL-Profi den Wunsch, seine vertragliche Zukunft vor Beginn des Trainingscamps (19. September) geklärt zu haben.

Vertragsverlängerung in Edmonton: Zukunft von Leon Draisaitl geklärt

Der DEB-Nationalspieler, bekannt für seine beeindruckende Kombination aus Schnelligkeit und Präzision, sorgt damit für Begeisterung bei den Oilers-Fans, sichert sich zugleich auch einen Platz als fester Bestandteil der Zukunft des Klubs. Dort bildet er mit dem kanadischen Superstar Connor McDavid ein kongeniales Duo und ist regelmäßig weit oben in den Scorerlisten zu finden.

In fünf der letzten sechs Spielzeiten konnte Draisaitl über 100 Scorerpunkte erzielen und schoss dreimal über 50 Tore. In der Saison 2019/20 führte Draisaitl nicht nur die Liga in Punkten an, sondern wurde auch als bester und wertvollster NHL-Spieler ausgezeichnet.

Draisaitl wird zum bestbezahlten Eishockeyspieler der Welt

Nun hat der 28-Jährige Leon Draisaitl einen bahnbrechenden Vertrag unterschrieben, der seinen bisher bis zum Sommer 2025 laufenden Kontrakt verlängert. Laut einer Mitteilung der Edmonton Oilers verdient der Stürmer nun 14 Millionen US-Dollar (ca. 12,66 Millionen Euro) pro Saison. Verschiedene Medien erklären, dass Draisaitl damit zum aktuell bestbezahlten Eishockeyspieler der Welt aufsteigt.

Diesen Titel hielt bis dato Auston Matthews vom NHL-Rivalen Toronto Maple Leafs mit einem Jahresgehalt von 13,25 Millionen Dollar. Draisaitl wird zwischen 2025 und 2033 insgesamt 112 Millionen Dollar einstreichen. „Für mich stand von Anfang an fest, dass ich in Edmonton bleiben möchte“, kommentierte der Deutsche seine Entscheidung.

In der abgelaufenen Saison ist der Traum vom ersten Stanley-Cup-Triumph erst im Finale geplatzt: Dort unterlagen die Oilers in einer dramatischen Best-of-seven-Serie den Florida Panthers.