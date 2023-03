Deutsche Kombinierer zocken sich zu WM-Silber

Plus Das DSV-Quartett wird Zweiter hinter Norwegen. Julian Schmid ärgert sich über die Unsportlichkeit seines Rivalen Riiber, doch die Jury schmettert den Protest ab.

Was hat der deutsche Wintersport da für einen neuen Ehrgeizling hervorgebracht? Julian Schmid vom Skiclub Oberstdorf, mit 23 Jahren der Jüngste im Team der erfolgsverwöhnten deutschen Kombinierer, läuft aufreizend locker über die Ziellinie, sichert sich bei seiner ersten WM die dritte Silbermedaille im dritten Wettbewerb. Und: Er jubelt nicht mal.