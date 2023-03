Nordische Ski-WM

20:08 Uhr

Deutsche Frauen überraschen beim Langlauf mit Silbermedaille

Plus Nach etlichen Achtungserfolgen holt Deutschland im Staffel die lang ersehnte erste Langlauf-Medaille. Das ist nur einer von vielen Lichtpunkten bei der Ski-WM in Planica.

Von Thomas Weiß Artikel anhören Shape

Andreas Schlütter hat einen so simplen und doch tiefgründigen Satz gesagt – in dieser ersten WM-Woche. Als es zwar schon ein paar Achtungserfolge gegeben hatte, aber noch nicht klar war, in welche Richtung es überhaupt gehen soll mit dem deutschen Langlauf, sagte der 50-jährige Thüringer, der seit fast zehn Jahren Sportlicher Leiter in der Loipen-Sparte des DSV ist: „Wir dürfen nicht vergessen: Langlauf ist die Basis-Disziplin. Ohne uns gibt’s keine Kombinierer und auch keine Biathleten.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen