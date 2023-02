1. FC Nürnberg trennt sich von Ex-FCA-Trainer Markus Weinzierl

Nach dem 0:5-Debakel gegen Heidenheim hat sich der 1. FC Nürnberg von seinem Trainer Markus Weinzierl getrennt. Auch sein Assistent Tobias Zellner wurde freigestellt.

Der 1. FC Nürnberg hat sich von Trainer Markus Weinzierl getrennt. Das gab der abstiegsbedrohte Fußball-Zweitligist am Montag einen Tag nach dem 0:5-Debakel beim 1. FC Heidenheim bekannt. Auch Weinzierls Assistent Tobias Zellner wurde freigestellt. Das Spielersatztraining wird den Angaben zufolge von Co-Trainer Frank Steinmetz geleitet. Wie es ohne Weinzierl weitergehen soll, will der FCN am Montag um 13 Uhr auf einer Pressekonferenz erläutern. Auch der längst in die Kritik geratene Sportvorstand Dieter Hecking nimmt daran teil.

Erst im vergangenen Oktober hatte der 48-jährige Weinzierl die Nachfolge des beurlaubten Robert Klauß übernommen. Er konnte die Mannschaft zunächst zwar defensiv stabilisieren, einen Aufschwung konnte er aber auch nicht einleiten.

Weinzierl beim FCN entlassen: Verein muss um Klassenerhalt bangen

Der FCN muss in der derzeitigen Form um den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga bangen. Der Club liegt mit mit 22 Punkten auf dem 13. Tabellenplatz, der Vorsprung auf Relegationsrang 16 liegt jedoch bei nur zwei Zählern. Der FCN empfängt am kommenden Samstag den Tabellenletzten aus Sandhausen zum Krisenduell.

Nach dem Desaster in Heidenheim hatte Sportvorstand Hecking gefordert: "Wir müssen uns schnell in der Woche zusammenraufen, um das gegen Sandhausen wieder gerade zu biegen. Wir sind diejenigen, die noch enger zusammenrücken müssen, um bessere Ergebnisse zu erzielen." Dass die Fans nicht zufrieden seien, sei ihm klar. "Wir sind in der Bringschuld", verdeutlichte Hecking.

Weinzierl verlängerte Vertrag beim FC Augsburg nicht

Bevor Weinzierl den FCN trainierte, hatte er den FC Augsburg betreut. Er war nach knapp zwei Jahren ohne Trainerjob Ende April 2021 nach Augsburg zurückgekehrt und hatte einen Vertrag bis Ende Juni 2022 unterschrieben. Nach dem letzten Spieltag der Saison 2021/22 gab Weinzierl bekannt, dass er seinen Vertrag nicht verlängern werde. Der 48-Jährige hatte den FC Augsburg bereits von 2012 bis 2016 trainiert. Danach folgten Stationen beim FC Schalke 04 und beim VfB Stuttgart. (mit dpa)