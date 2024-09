Michael Olise glänzt gegen Werder und zeigt Humor bei Kanes Autogrammwunsch

Dass Michael Olise kein Spieler wie jeder andere ist, war schon vor einem ersten Spiel für die Bayern klar. Sechs Minuten und 32 Sekunden dauerte vor einigen Wochen die Pressekonferenz, in der der 22-Jährige vorgestellt wurde. Olise beschränkte sich bei seinen Antworten aufs Wesentliche und sprach in Sätzen, die aus zwei bis drei Wörtern bestehen. Die Taten lässt er auf dem Platz folgen.

Scorerpunkte hat der in London geborene und aufgewachsene Nationalspieler Frankreichs schon in allen Wettbewerben gesammelt. Beim 5:0-Sieg der Bayern in Bremen lieferte er aber sein bislang bestes Spiel für seinen neuen Verein ab: An den ersten vier Treffen war Olise jeweils direkt beteiligt, gab zwei Vorlagen und schoss zwei Tore selbst.

Bayerns Shooting-Star Olise erobert die Bundesliga im Sturm

Olise, für den die Bayern 53 Millionen Euro an Crystal Palace gezahlt hatten, wurde bei seiner Verpflichtung von Sportvorstand Max Eberl als Experte fürs Spektakuläre gerühmt: „Wegen Spielern wie ihm gehen die Fans ins Stadion.“ Olise scheint keinerlei Eingewöhnungszeit bei seiner ersten Station außerhalb seines Geburtslandes zu benötigen. Olise kommt am liebsten über rechts und schließt dann mit seinem starken linken Fuß ab. Das weckt gerade bei den Bayern unweigerlich einen Vergleich mit einem der ganz Großen: Auch Vereinsikone Arjen Robben wählte am liebsten diese Bewegung, um zum Abschluss zu kommen.

Harry Kane lobte seinen Mitspieler für dessen tolle Einstellung und seinen Ehrgeiz, warnte aber auch: „Das ist ein großer Vergleich, das ist noch ein langer Weg.“ Bei Kane bewies Olise zuletzt auch, dass er zwar kein Freund der vielen Worte, dafür aber des englischen Humors ist: Als der Engländer seine Mitspieler unter der Woche mal wieder darum bat, den Spielball zu unterschreiben, den Kane für seinen Viererpack gegen Zagreb erhalten hatte, schrieb Olise statt eines Autogramms: „Not again, bro“, zu Deutsch: „Nicht schon wieder, Kumpel.“