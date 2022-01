Olympia 2022

vor 36 Min.

Diese Sportler aus der Region sind die Medaillen-Hoffnungen in Peking

Plus In der Loipe, auf der Piste, in der Luft: zehn Athletinnen und Athleten im Porträt, die Furore sorgen könnten. Und für große Freude – vor allem im Allgäu.

Von Milan Sako, Thomas Weiß, Marco Scheinhof und Noa Hüper

Der Biathlet Philipp Nawrath

Jahrelang pendelte Philipp Nawrath zwischen dem zweitklassigen IBU-Cup und der deutschen Biathlon-Mannschaft im Weltcup hin und her. Jetzt ist er am (ersten) Ziel. "Ich habe mich über Jahre nach oben gearbeitet", sagt der Athlet des Skiklubs Nesselwang, der unter anderem schon Junioren-Weltmeister mit der Staffel war. Rechtzeitig im Olympiawinter etablierte sich der 28-Jährige in der nationalen Spitzengruppe und sicherte sich früh das Olympiaticket. Das gibt Selbstvertrauen. "Man hat mir frühzeitig signalisiert, dass man mit mir als Schlussläufer plant", sagte Nawrath jüngst beim Weltcup in Ruhpolding.

