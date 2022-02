Olympia 2022

18:27 Uhr

"Merkwürdige Atmosphäre": So fühlt sich die olympische Blase in Peking an

Plus Abgeschirmt von der Außenwelt nehmen die Spiele in Peking ihren Lauf. China will sich bestmöglich präsentieren – macht es Journalisten und Sportlern aber schwer.

Von Marco Scheinhof

Das „Vogelnest“ genannte Nationalstadion thront in der Mitte des Olympiaparks. Seine Außenhaut schimmert etwas im schwachen Sonnenlicht, der Himmel ist verhangen. Wolken oder Smog? Das lässt sich in Peking wohl nie so ganz genau sagen. Über der Stadt und ihren 21 Millionen Bewohnerinnen und Bewohnern hängt oft eine Glocke. Sie stülpt sich über die riesigen Wohnblocks, die hohen Bürotürme und die Wettkampfstätten der Olympischen Spiele.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

