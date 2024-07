Augsburger Kanuteam in Paris auf Medaillenkurs

Das deutsche Kanuslalom-Team darf sich weiter Hoffnungen auf olympische Medaillen machen. Mit einem überragenden Lauf in der schnellsten Zeit ohne Fehler gewann die Wahl-Augsburgerin Ricarda Funk (KSV Bad Kreuznach) den Halbfinallauf im Kajak Einer im Wassersportstadion von Vaires-sur-Marne. In 99.31 Sekunden war die amtierende Olympiasiegerin von Tokio schneller als die gesamte Konkurrenz und zeigte, dass sie auch in Paris höchste Ambitionen auf Gold hat. Das Finalrennen um die Medaillenvergabe war bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch nicht beendet.

Aber auch der zweifache olympische Medaillengewinner Sideris Tasiadis von Kanu Schwaben Augsburg überzeugte bereits in seinen ersten Qualifikationsrennen im Canadier Einer. Die Aufgabe für den Weltmeister von 2022 war angesichts des Wettkampfmodus aber auch nicht allzu schwer. Bei den C1-Männern qualifizierten sich die besten 16 von 20 für das Halbfinale und Finale am Montag. Mit zwei sicheren Läufen auf der künstlichen Olympiastrecke im Wassersportstadion von Vaires-sur-Marne rund 30 Kilometer entfernt von Paris sicherte sich der 34-jährige Routinier den siebten Rang im Gesamtklassement und damit die Startberechtigung fürs Halbfinale.

Olympiahoffnungen in Paris: Funk und Tasiadis glänzen

Wichtig war Tasiadis, dass er in beiden Läufen fehlerfrei geblieben war. So kann er nun am Montag (ab 15.30 Uhr) mit voller Motivation um die Medaillen kämpfen. „Ich habe konstant die gleiche Leistung gebracht, das ist erst einmal wichtig, um in die Wettkämpfe reinzukommen. Es ist erst einmal egal, ob man die Quali gewinnt oder verliert.“ Konzentriert und mit Bedacht wolle er sich bis ins Finale vorarbeiten, nicht gleich von Anfang an gleich volles Risiko zu gehen wie manchmal in anderen Wettkämpfen. „Ich habe in der Vergangenheit schon mal den Fehler gemacht, in der Quali zu fahren, was geht. Jetzt will ich Schritt für Schritt eine Runde weiterkommen“, so Tasiadis. Denn sollte man auf dem Olympiaparcours unvorsichtigerweise auch nur kurz in einer Walze hängen bleiben, seien schnell sechs Sekunden verloren. „Die holst du nicht mehr auf“, sagt Tasiaids.

Der Augsburger Sideris Tasiadis bedauert den Regen im Canadier-Halbfinale

Die Rolle des Qualifikationssiegers übernahm im Canadier Einer der Männer der Franzose Nicolas Gestin. Unter dem ohrenbetäubenden Lärm der 14.000 Menschen, die bereits zu den Vorläufen ins Stadion fanden, jagte er zweimal fehlerlos und in der schnellsten Zeit seine Heimstrecke nach unten. Das Publikum bedachte allerdings auch die Paddler und Paddlerinnen der anderen Nationen mit lautstarken Anfeuerungsrufen. „Das Gefühl, mal wieder vor so vielen Zuschauern an den Start zu gehen, war einfach geil. Man muss das aufsaugen und mitnehmen. Für mich ist das keine Hemmung, sondern Motivation“, sagte Tasiadis.

Lediglich das Wetter ließ ihn den Kopf schütteln. „Leider hat es wieder mal geregnet. Der Regen bleibt uns dieses Jahr irgendwie erhalten“, sagte er mit Blick auf die deutsche Qualifikation und den Kanu-Weltcup in seiner Heimatstadt Augsburg, als es tagelang wie aus Kübeln geschüttet hatte. Dafür könnten die Wetteraussichten für seinen olympischen Wettkampf am Montag besser nicht sein, in Paris werden Temperaturen um die 30 Grad erwartet.

Die Halbfinal- und Finalstrecke im olympischen Kanuslalom ist deutlich schwerer geworden

Einen Blick auf die Wettkampfstrecke konnte Tasiadis schon werfen, denn die Canadier-Männer fahren am Montag denselben Kurs wie die Kajak-Frauen am Sonntag. Der ist deutlich schwerer geworden im Vergleich zur Qualifikation. „Die Tore wurden leicht versetzt, mehr abwärts und auch enger gehängt“, erklärt Bundestrainer Klaus Pohlen. „Es geht an zwei Stellen darum, eine Rückwärtsdrehung zu erzwingen. Und auch im Schlussbereich, wenn man schon müde wird, sind die Tore so gesetzt, dass man noch einmal alle Sinne beisammen haben muss.“