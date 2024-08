Interessantes Prämienspektrum: Ein Luxus-Klo für den Olympiasieg

Angesichts der großen Anstrengungen und Entbehrungen, die Olympia-Sportlerinnen und -Sportler auf sich nehmen, sollte man schon davon ausgehen dürfen, dass sie im Falle eines Medaillengewinns auch fürstlich entlohnt werden. In Bezug auf „fürstlich“ hat jede Nation allerdings ihre eigene Interpretation. Klassisch und gewohnt nüchtern stellt Deutschland seine Geld-Prämien auf, die seit über zehn Jahren exakt gestaffelt und ins Budget mit insgesamt 2,1 Millionen Euro eingerechnet sind. So zahlt die Deutsche Sporthilfe für Gold 20.000 Euro, für Silber 15.000 Euro und für Bronze 10.000 Euro aus. Konsequent gestaffelt in zwölf Monatsraten. So als wolle man sicher ausschließen, dass die Aktiven gleich über die Stränge schlagen, sobald sie ihre Prämie in den Händen halten.

