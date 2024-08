Augsburger Kanu-Olympiateam wird mit Auto-Korso und Paddel-Spalier empfangen

Einen großen, aufsehenerregenden Olympia-Empfang am Rathausplatz gab es am Dienstag für die Kanutinnen und Kanuten der Kanu Schwaben Augsburg und des Augsburger Kajak Vereins, die an den Olympischen Spielen in Paris teilgenommen haben. Erst fuhr die Delegation von der Polizei eskortiert laut hupend im Autokorso durch die Maxtraße, bevor sie von einem Paddel-Spalier empfangen wurde. Dazu hatten sich viele Mitglieder der Vereine, aber auch zahlreiche Passanten eingefunden.

Nach den Olympischen Spielen werden die Kanuten in Augsburg gefeiert

Oberbürgermeisterin Eva Weber begrüßte die sechs Aktiven und fuhr dann mit der Silbermedaillengewinnerin Elena Lilik und dem Bronzemedaillengewinner Noah Hegge mit einer Feuerwehr-Drehleiter in die Höhe. So konnten die erfolgreichen Olympioniken den Blick auf Rathaus, Perlachturm und die vielen Fans unten genießen. Danach nahmen sich Sideris Tasiadis, Amir Rezanejad, der für das IOC-Flüchtlingsteam gestartet war, Elena Lilik, Ricarda Funk, Noah Hegge und Stefan Hengst Zeit, die vielen Autogramm- und Selfiewünsche der über 200 Menschen zu erfüllen. „Man kommt noch einmal ganz anders zuhause an, wenn man so empfangen wird“, freute sich Elena Lilik über diese Willkommensfeier.