Frauenfußball bei Olympia 2024: Sambia - Deutschland live im Free-TV und Stream sehen

Der Sommer 2024 ist voller Sporthighlights, insbesondere für Fußball-Fans. Kaum ist die Fußball-EM in Deutschland beendet, stehen schon die Olympischen Spiele 2024 an. Die DFB-Frauen sind vertreten, während sich die Männer nicht qualifizieren konnten.

In der Vorrunde der Frauen gibt es drei Gruppen: Deutschland wurde in Gruppe B gelost und spielte zunächst gegen Australien, gefolgt von einem Spiel gegen die Mitfavoritinnen aus den USA. Nun steht das letzte Gruppenspiel für das Team um Bundestrainer Horst Hrubesch gegen das afrikanische Team aus Sambia an.

Wann ist der Termin für das Spiel zwischen Deutschland und Sambia? Wann ertönt der Pfiff zum Anstoß? Wo läuft die Olympia-Übertragung der Begegnung zwischen Deutschland und Sambia live im TV und Stream? Hier in diesem Artikel haben wir alle wichtigen Infos.

Olympia 2024: Deutschland vs. Sambia - Termin und Uhrzeit für den Anpfiff

Ein Blick auf den Zeitplan von Olympia 202424 verrät: Die Partien im Fußball der Olympischen Spiele starteten am 24. Juli. Das letzte Gruppenspiel der deutschen Frauenmannschaft findet am Mittwoch, dem 31. Juli 2024, statt, in welchem sie gegen Sambia antreten. Der Anpfiff erfolgt um 19 Uhr im Stade Geoffroy-Guichard in Saint-Étienne.

Nachdem die deutschen Frauen zuvor zweimal in Marseille gespielt haben, ziehen sie für das letzte Vorrundenspiel weiter nördlich ins Stade Geoffroy-Guichard, das sich in der Nähe von Lyon befindet. Das Stadion, bekannt als „Le Chaudron“ (Der Kessel), fasst etwa 42.000 Zuschauer und ist die Heimat des französischen Erstligisten AS Saint-Étienne. Der letzte Spieltag der Gruppenphase entscheidet über den Einzug in die K.o.-Runde.

Deutschland - Sambia live im Free-TV und Stream: Frauenfußball-Übertragung bei Olympia 2024

Nicht jeder kann mit einem Ticket bei Olympia in Frankreich dabei sein, um beispielsweise das Spiel zwischen Deutschland und Sambia live im Stadion zu erleben. Doch es gibt eine Alternative: Das Spiel wird natürlich im Fernsehen übertragen: Das ZDF überträgt die Partie am 31. Juli live im Free-TV. Die Live-Berichterstattung beginnt bereits um 18.45 Uhr mit Claudia Neumann als Kommentatorin.

Während der Olympischen Spiele 2024 bieten ARD und ZDF eine umfassende Berichterstattung über zahlreiche Wettkämpfe an 16 Tagen. Für Fußballfans, die das Spiel online verfolgen möchten, steht der ZDF-Livestream zur Verfügung. Auch der Streaming-Dienst Joyn überträgt die Partie kostenfrei.

Hier sind die wichtigsten Details zur Übertragung des Spiels Deutschland gegen Sambia:

Spiel: Deutschland - Sambia, Gruppenphase Olympia 2024, Gruppe B

Datum: Mittwoch, 31. Juli 2024

Uhrzeit: Anstoß um 19 Uhr

Ort: Stade Geoffroy-Guichard, Saint-Etienne

Übertragung im Free-TV: ZDF

Übertragung im Stream : ZDF, Eurosport, DAZN

Gruppenphase bei Olympia 2024: Die Gruppen im Frauenfußball

Insgesamt zwölf Nationalmannschaften treten in der Gruppenphase des Frauenfußballturniers bei den Olympischen Spielen 2024 an. Der Turniermodus ist einfach: Die beiden besten Teams jeder Gruppe sowie die zwei besten Drittplatzierten qualifizieren sich für das Viertelfinale.

Deutschland sicherte sich das letzte Europa-Ticket für das Turnier bei Olympia durch einen 2:0-Auswärtssieg im Spiel um Platz drei der Nations League in den Niederlanden. Hier finden Sie eine Übersicht aller Gruppen und Mannschaften, die beim Frauenfußballturnier in Paris 2024 antreten:

Gruppe A : Frankreich, Kolumbien, Kanada, Neuseeland

Gruppe B : Australien, Deutschland, Sambia, USA

Gruppe C : Spanien, Japan, Nigeria, Brasilien