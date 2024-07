Spektakel auf der Seine

Es gehört zu den beliebtesten Disziplinen im Vorfeld Olympischer Spiele, über den genauen Ablauf der Eröffnungsfeier zu spekulieren. Welche Stars treten auf? Wie spektakulär wird die Show? Und vor allem: Wer entzündet das olympische Feuer? Vor drei Jahren in Tokio hatte das die Tennisspielerin Naomi Osaka erledigt. Im Rückblick eine fast schon bescheidene Darbietung. Historisch bedeutsamer war, als im Jahr 2000 die Leichtathletin Cathy Freeman im australischen Sydney zur Tat schritt. Sie stammt von den australischen Ureinwohnern, den Aborigines, ab und sollte so ein Zeichen der Versöhnung mit der weißen australischen Bevölkerung setzen. Als Freemann zehn Tage später dann Gold über 400 Meter gewann, hatten die Spiele ihre größte Erzählung. Auf der Ehrenrunde schwenkte sie die Fahne ihres Volkes und die australische. Szenen voller Symbolkraft.

Ähnlich war es vier Jahre zuvor gewesen, als die Box-Legende Muhammad Ali das olympische Feuer entzündete. Schwer gezeichnet von der Parkinson-Krankheit. Ikonisch die Bilder, als er mit zitternder Hand die Fackel hochhielt, während 85.000 Menschen im Olympiastadion von Atlanta wie von Sinnen „Ali, Ali“ schrien und der damalige US-Präsident Bill Clinton in Tränen ausbrach. „Meine linke Hand zitterte wegen Parkinson, die rechte vor Angst“, sagte Ali später, Olympiasieger von 1960 in Rom. Mit beiden Händen schaffte er es, die Flamme zu entzünden.

Wer entzündet das Feuer? Diese Frage ist bislang unbeantwortet

Und in Paris? Bislang ist das Geheimnis noch nicht gelüftet. Schnell war dagegen klar, dass diese Eröffnungsfeier die spektakulärste ihrer Art in der olympischen Geschichte sein würde. Erstmals liefen die Aktiven nicht in ein Stadion ein, sondern wurden den hunderttausenden Zuschauern mit Ausflugsbooten auf der Seine vorgefahren, dem Fluss, der mitten durch Paris fließt. Dort, wo sonst Touristen sitzen, Weißweinschorle trinken und sich die Sehenswürdigkeiten der französischen Hauptstadt anschauen, standen nun die besten Sportlerinnen und Sportler der Welt im strömenden Regen, schwenkten kleine Flaggen in den jeweiligen Landesflaggen und winkten den Zuschauern zu. Die Judoka Anna-Maria Wagner und der Basketballer Dennis Schröder fungierten als deutsche Fahnenträger und mussten im Gegensatz zu den bisherigen Sommerspielen keinen Schritt laufen.

Teil der gigantischen Show war auch der US-amerikanische Pop-Superstar Lady Gaga, die auf Französisch sang. Auf der Tribüne mit den Ehrengästen winkten IOC-Präsident Thomas Bach und Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron höchst staatsmännisch ins Volk. Gleichzeitig tauchte immer wieder ein mysteriöser Fackelträger auf, teilweise auf den Dächern der Stadt balancierend, dann an einem langen Stahlseil durch die Luft schwebend oder durch geschichtsträchtige Orte laufend. Zuvor hatte unter anderem auch Frankreichs Fußballlegende Zinédine Zidane die Fackel getragen - und schied damit früh aus der Reihe der Kandidaten für die Entzündung des olympischen Feuers aus.

63.000 Sicherheitskräfte waren im Einsatz

Schon den ganzen Tag hatte das Thema Sicherheit im Blickpunkt gestanden. Förmlich zu spüren waren Nervosität und Angespanntheit in der Stadt. Schwer bewaffnete Soldaten und Polizisten patrouillierten durch die Straßen. Insgesamt 63.000 Sicherheitskräfte waren im Einsatz. Immer wieder rauschten Kolonnen von Einsatzwägen mit Blaulicht und Sirene durch die Häuserschluchten. Selbst für eine Weltstadt wie Paris sind Olympische Spiele eine außergewöhnliche Veranstaltung, viele Kritiker sagen Belastung. Von A nach B zu kommen war rund um die Eröffnungsfeier schwierig bis unmöglich. Überall gab es Absperrungen und Kontrollen.

Verwirrung gab es im Vorfeld rund um das deutsche Team. Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) sah sich zu einer Klarstellung dahin gehend genötigt, auf welchem der insgesamt 85 Boote denn nun die deutschen Sportlerinnen und Sportler die Seine hinunterfahren würden. Grundlage für die Reihenfolge ist das französische Alphabet und dort steht, so ein DOSB-Sprecher, Deutschland an der fünften Stelle hinter Afghanistan, Südafrika, Albanien und Algerien. Zitat: „Mit diesen vier Nationen teilt sich das Team D als größte Delegation ein Boot. In der Reihenfolge der Nationen sind wir somit an siebter Stelle nach Griechenland, Refugee Olympic Team und den anderen vier Nationen. Wir befinden uns aber auf dem dritten Boot.“