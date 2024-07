Übertragung vom Frauenfußball bei Olympia 2024: USA - Deutschland live im Free-TV und Stream

Nachdem das Auftaktspiel gegen Australien vor ein paar Tagen erfolgreich mit einem 3:0 Sieg für Deutschland ausging, geht es nun in die nächste Runde. Das Gruppenspiel gegen die USA steht an.

Ein Blick auf die Bilanz der bisherigen Aufeinandertreffen beider Teams verrät, dass Deutschland alles geben muss, um sich gegen die viermaligen Olympiasiegerinnen der USA zu behaupten. Bei bisher 37 Begegnungen gingen 25 Siege an die USA, 5 an Deutschland und 7 Spiele hatten ein Unentschieden als Ergebnis. Doch trotz dieser Zahlen zeigt sich der Interims-Trainer Horst Hrubesch optimistisch und sagt in einem Interview, dass man weiß, was auf das Team zukommt und was Sache ist.

Wann findet das Spiel gegen die USA statt? Wann erfolgt der Anstoß? Und wo wird das Ganze übertragen? Die Antworten auf diese Fragen und weitere nützliche Informationen geben wir Ihnen hier.

Olympia 2024: USA vs. Deutschland - Termin und Uhrzeit des Spiels

Der Zeitplan der Olympischen Spiele verrät, dass das Fußballspiel der Damen Gruppe B am Sonntag, dem 28. Juli 2024 stattfindet. Es ist der zweite Termin der Gruppenphase.

Der Anstoß ist am Abend um 21 Uhr. Wie auch das Auftaktspiel findet dieses im Stade Vélodrome zu Marseille statt. Das nächste Gruppenspiel für die DFB-Frauen findet dann zwei Tage später statt.

USA gegen Deutschland live im Free-TV und Stream: Übertragung Frauenfußball bei Olympia 2024

Wer keine Tickets für das Spiel zwischen den USA und Deutschland hat, muss nicht enttäuscht sein. Das Ganze wird natürlich auch live im TV und per Stream übertragen.

Im Free-TV wird das Duell vom öffentlich-rechtlichen Sender ZDF übertragen. Die Übertragung wechselt dabei aber zwischen den verschiedenen Sportarten, die zeitgleich stattfinden, hin und her. Wollen Sie das Spiel also ununterbrochen und in ganzer Länge schauen, müssen Sie entweder auf den Sender Eurosport schalten oder auf einen Livestream zurückgreifen.

Dabei gibt es für die Zuschauerinnen und Zuschauer verschiedene Möglichkeiten. Einen Livestream stellen zum einen die ARD und das ZDF zur Verfügung. Dort wird das Match von Bernd Schmelzer (von der ARD) kommentiert. Sie können den Stream ab 20.50 Uhr abrufen. Zum anderen können Sie über Eurosports hauseigene Plattform Discovery+ die Partie verfolgen. Weiterhin besteht die Option sich das Ganze über DAZN anzuschauen, dafür ist aber ein kostenpflichtiges Abonnement die Voraussetzung.

Um einen besseren Überblick zu bekommen, finden Sie hier noch einmal alle wichtigen Informationen zusammengefasst:

Spiel: USA - Deutschland, Olympia 2024 Gruppenphase, Gruppe B

Datum: Sonntag, der 28. Juli 2024

Uhrzeit: Anstoß um 21 Uhr

Ort: Stade Vélodrome, Marseille

Übertragung im Free-TV : ZDF , Eurosport

Übertragung im Livestream: ARD , ZDF , Discovery+ , DAZN

Wie geht es nach diesem Spiel weiter? Zunächst müssen sich die DFB-Frauen am Mittwoch, dem 31. Juli 2024 gegen Sambia behaupten. Danach ist die Gruppenphase beendet und es zeigt sich, wer ins Viertelfinale vorrückt. In diese K.o Runden kommen jeweils die zwei besten Teams der jeweiligen drei Gruppen und die beiden besten Drittplatzierten. Nach einem gelungenen Auftaktspiel ist also zu hoffen, dass sich die deutschen Fußballerinnen rund um Kapitänin Alexandra Popp weiterhin durchsetzen können und in die Entscheidungsrunden vordringen.