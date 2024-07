Augsburger Kanuten bei Olympia: So gehen Funk und Tasiadis mit Druck um

Zwischen Goldrausch und Schlafstörungen - Ricarda Funk und Sideris Tasiadis gehören zu den Besten in ihrer Sportart Kanuslalom. Bei den Olympischen Spielen in Paris wollen die beiden Augsburger Kanuten wieder erfolgreich sein. Doch der Weg dahin ist hart, die Erwartungen sind immens.

Sideris Tasiadis war schon Welt- und Europameister, olympisches Edelmetall hat er mit Silber in London und Bronze in Tokio gewonnen. Nun soll der Medaillensatz perfekt werden, dann hätte der Augsburger „die Sportart durchgespielt“, wie er im Interview sagt. Ricarda Funk holte in Tokio Olympiagold, allerdings vor leeren Rängen und mit großem Abstand zu anderen Athleten. 2024 soll ihr Traum von Olympia perfekt werden.

Die Erwartungen auf die beiden Augsburger könnten nicht größer sein. Doch gerade im Kanuslalom ist eine mentale Lockerheit entscheidend für den Erfolg. Die beiden Spitzensportler geben einen Einblick, was der Druck mit ihnen macht und wie sie damit umgehen.