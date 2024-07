Tennisprofi Zverev mit einfachem Los - Kerber gegen Osaka

Titelverteidiger Alexander Zverev hat bei den Olympischen Spielen in Frankreich ein relativ einfaches Auftaktlos erwischt. Drei Jahre nach seiner Goldmedaille in Tokio trifft der 27 Jahre alte Hamburger auf der Anlage der French Open auf den Spanier Jaume Munar.

Angelique Kerber muss beim letzten Turnier ihrer Karriere gegen eine ehemalige Weltranglisten-Erste ran. Die 36-Jährige, die unmittelbar vor der Auslosung ihren Rücktritt nach den Sommerspielen angekündigt hatte, bekommt es mit der viermaligen Grand-Slam-Turniersiegerin Naomi Osaka aus Japan zu tun.

«Ich bin keine Spielerin, die in den letzten Wochen Glück mit der Auslosung hat. Aber am Ende habe ich jetzt nichts auch mehr zu verlieren», sagte Kerber der Deutschen Presse-Agentur: «Ich freue mich auf das Match und auf das Turnier. Ich werde es so gut es geht genießen.»

Eine schwere Hürde muss auch Jan-Lennard Struff nehmen. Der Warsteiner trifft auf den an Nummer fünf gesetzten Australier Alex de Minaur. Dominik Koepfer kämpft gegen Milos Raonic aus Kanada um den Einzug in die zweite Runde, Maximilian Marterer hat gegen den Serben Dusan Lajovic durchaus Chancen auf ein Weiterkommen.

Topfavorit Novak Djokovic eröffnet seine Gold-Mission gegen den Australier Matthew Ebden und könnte in der zweiten Runde auf Sandplatz-Spezialist Rafael Nadal treffen. Der Spanier erwischte den Ungarn Marton Fucsovics als Gegner. Der Weltranglisten-Erste Jannik Sinner ist aus Verletzungsgründen nicht dabei.

Deutsches Doppel gegen Medwedew

Bei den Frauen trifft Laura Siegemund auf die Amerikanerin Danielle Collins. Tamara Korpatsch spielt gegen die Chinesin Wang Xinyu, Tatjana Maria gegen die Argentinierin Maria Carlé.

Das deutsche Herren-Doppel Tim Pütz und Kevin Krawietz muss gegen die Russen Daniil Medwedew und Roman Safiullin ran. Koepfer und Struff treffen auf die starken Kroaten Nikola Mektic und Mate Pavic.

Im Doppel-Wettbewerb der Damen treffen Kerber und Siegemund auf die britische Paarung Katie Boulter und Heather Watson. Maria und Korpatsch spielen gegen die Argentinierinnen Nadia Podoroska und María Carlé.

Aufgrund technischer Probleme stand das Teilnehmerfeld im Mixed zunächst nicht zur Verfügung. Für Deutschland tritt Zverev mit Siegemund an.

