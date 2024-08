Skateboarder Edtmayer scheitert in Qualifikation

Das Skateboard-Finale bei den Olympischen Spielen findet erwartungsgemäß ohne deutsche Beteiligung statt. Tyler Edtmayer, wie schon in Tokio auch in Paris der einzige Starter des Deutschen Olympischen Sportbundes, scheiterte heute in der Qualifikation deutlich.

«Ich bin mehr als zufrieden. Ich habe meinen sicheren Run gemacht, beim zweiten hätte ich noch ein wenig mehr Gas geben können», sagte Edtmayer. Der 23-Jährige hatte die Quali erst auf den letzten Drücker geschafft, verspürte deshalb keinen großen Druck. «Ich konnte sogar richtig gut schlafen. Die Leute sind hier, um geiles Skaten zu sehen und das haben wir ihnen gezeigt.»

Schon nach gut der Hälfte der 22 gestarteten Skateboarder war klar, dass es nicht für eine Platzierung unter den besten Acht und damit den Showdown am Abend reichen wird. Edtmayer erreichte als bestes Resultat aus seinen drei Qualifikationsläufen 78,20 Punkte. Für das Finale mussten deutlich über 80 Punkte geholt werden. In Tokio war für Edtmayer vor drei Jahren ebenfalls nach der Qualifikation Schluss. Damals war der Bayer mit einem gebrochenen Arm an den Start gegangen.

Bereits am Dienstag hatte auch Lilly Stoephasius das Finale verpasst. Die 17-Jährige aus Berlin war als 15. der Qualifikation ausgeschieden und hatte sich danach leicht enttäuscht über das Ergebnis gezeigt. Den Olympiasieg sicherte sich die Australierin Arisa Trew. Ob Stoephasius in vier Jahren in Los Angeles noch einmal antreten wird, ließ sie offen.

Skateboarder Tyler Edtmayer bei der Vorstellung auf dem Place de la Concorde Foto: Sina Schuldt/dpa