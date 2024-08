Burghardt in erlesenem Kreis: Medaillen in Winter und Sommer

Die Leichtathletin Alexandra Burghardt hat durch Bronze mit der deutschen Sprint-Staffel auch ein Stück deutsche Olympia-Geschichte geschrieben. Als erste Sportlerin seit der Wiedervereinigung ist der 30-Jährigen das Kunststück gelungen, Medaillen bei Winter- und Sommerspielen zu gewinnen. Bei den Winterspielen von Peking 2022 gewann Burghardt als Anschieberin im Bob von Mariama Jamanka Silber.

«Ich habe irgendwann mal nachgeschaut, aber ich glaube, dass das nach der Wende niemand geschafft hat», erzählte die Sportlerin aus Burghausen nach einem denkwürdigen Abend im Stade de France. «Ich glaube, es ist eine runde Sache. Ich habe es noch nicht so ganz verstanden. Ist schon besonders irgendwie.»

Luding-Rothenburger mit Medaillen auf Eis- und Bahn-Oval

Als bislang einzige deutsche Sportlerin kann Christa Luding-Rothenburger Plaketten von beiden Spielen vorweisen. Die einst überaus erfolgreiche Eisschnellläuferin holte 1988 in Seoul Silber im Bahnradsport, nachdem sie wenige Monate zuvor in Calgary auf dem Eis - wie vier Jahre zuvor in Sarajevo - zu Gold gesprintet war.

In der Olympia-Historie ist das, was nun Burghardt vollbracht hat, eine Seltenheit. Offiziellen Angaben zufolge gelang das vor der Sprinterin insgesamt nur sechs anderen Athletinnen und Athleten - zuletzt dem US-Amerikaner Eddy Alvarez in einer kuriosen Kombination. Nach Silber im Short Track 2014 in Sotschi folgte vor drei Jahren in Tokio auch Silber mit dem US-Team im Baseball.

«Das war jetzt nicht primär das Ziel, ich hatte das nicht den ganzen Tag im Kopf», sagte Burghardt zu ihrer Sommer-Medaille, die sie noch am Freitagabend umgehängt bekam. Stolz war sie gleichwohl: «Also das ist fantastisch.»

Großer Teamgeist in der Staffel

Dass in Burghardt, Lisa Mayer, Gina Lückenkemper und Rebekka Haase das Europameister-Quartett von München 2022 nun Olympia-Bronze einheimste, war auch großem Teamgeist geschuldet. Sophia Junk, in der Qualifikation noch Startläuferin, verzichtete wegen muskulärer Probleme, so rutschte Burghardt nach einer durchwachsenen Saison in die Staffel. Junk bekam ebenfalls eine Bronzemedaille - und viel Dank von ihren Kolleginnen.

Icon Vergrößern Alexandra Burghardt holte bereits Silber im Bob. Foto: Sven Hoppe/dpa Icon Schließen Schließen Alexandra Burghardt holte bereits Silber im Bob. Foto: Sven Hoppe/dpa