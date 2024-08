Sommer-Paralympics 2024: Übertragung heute live im Free-TV und Stream

Zwischen dem 28. August und dem 8. September 2024 werden die Paralympics in Paris ausgetragen. 4.400 Athletinnen und Athleten aus mehr als 180 Nationen reisen für die Spiele an, um sich in insgesamt 22 paralympischen Sportarten zu messen. Darunter sind zum Beispiel Disziplinen wie Blindenfußball, Para Boccia und Rollstuhlbasketball.

Begleitet wird das Sportgroßereignis von einer umfangreichen Medienberichterstattung, sowohl im linearen TV und auch im Online-Livestream. Sie wollen wissen, wo und wann man die Paralympics live mitverfolgen kann? Hier gibt es alle Informationen zur Übertragung im TV und Stream. Dabei klären wir auch die Frage, ob die Übertragung kostenlos ist.

Übertragung der Paralympics heute live im Free-TV und Stream

Die Übertragung der Paralympics in Paris liegt in erster Linie in den Händen der beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF. Die Eröffnungsfeier am Place de la Concorde am 28. August 2024 wird komplett im ZDF gezeigt, an den darauffolgenden Tagen wechseln sich die beiden Sender mit der Übertragung aus dem gemeinsamen Studio am Place de l‘Alma ab. Dadurch haben die Zuschauerinnen und Zuschauer die Möglichkeit, alle Wettkampftage der paralympischen Spiele live und kostenlos im Free-TV zu verfolgen.

An den meisten Tagen beginnt die Übertragung um etwa 11 Uhr vormittags und läuft für rund vier Stunden. Dann erfolgt eine Unterbrechung, bis abends nochmal für rund ein bis zwei Stunden von den Paralympics gesendet wird. Lediglich am Sonntag, dem 1. September 2024, verhält es sich etwas anders mit der Übertragung: An diesem Tag beginnt die Berichterstattung im ZDF bereits um 08.05 Uhr und läuft in drei Blöcken bis um 15.40 Uhr. Die Schlusszeremonie im Stade de France am 8. September 2024 wird in der ARD übertragen. Daraus ergibt sich folgender Plan für die Übertragung der Paralympics 2024 in Paris:

Mittwoch, 28. August 2024, 20.00-23.00 Uhr, ZDF | ZDFmediathek

Donnerstag, 29. August 2024, 10.00-14.00 Uhr / 22.50-0.20 Uhr, Das Erste | ARD Mediathek

Freitag, 30. August 2024, 11.15-15.00 Uhr / 19.25-20.15 Uhr, ZDF | ZDFmediathek

Samstag, 31. August 2024, 10.30-14.00 Uhr / 23.25-01.00 Uhr, Das Erste | ARD Mediathek

Sonntag, 01. September 2024, 08.05-09.25 Uhr / 10.15-11.55 Uhr / 14.10-15.40 Uhr, ZDF | ZDFmediathek

Montag, 02. September 2024, 11.15-15.00 Uhr / 22.35-00.05 Uhr, Das Erste | ARD Mediathek

Dienstag, 03. September 2024, 11.15-15.00 Uhr/ 19.25-20.15 Uhr, ZDF | ZDFmediathek

Mittwoch, 04. September 2024, 11.15-15.00 Uhr / 20.15-22.15 Uhr, Das Erste | ARD Mediathek

Donnerstag, 05. September 2024, 11.15-15.00 Uhr/ 19.25-20.15 Uhr, ZDF | ZDFmediathek

Freitag, 06. September 2024, 11.15-15.00 Uhr / 20.15-22.15 Uhr, Das Erste | ARD Mediathek

Samstag, 07. September 2024, 11.10-15.10 Uhr/ 23.30-0.30 Uhr, ZDF | ZDFmediathek

Sonntag, 08. September 2024, 13.15-17.00 Uhr / 23.05-00.15 Uhr, Das Erste | ARD Mediathek

Um herauszufinden, wann welche Disziplin stattfindet, lohnt sich ein Blick auf den Zeitplan der Paralympics 2024 . ARD und ZDF übertragen die paralympischen Spiele sowohl im TV-Programm als auch im jeweils sendereigenen Livestream. Hier gibt es nicht nur die Übertragung des linearen TV-Programms im Netz, sondern auch bis zu vier zusätzliche Livestreams zu einzelnen Sportarten. Die Livestreams stehen auf der Homepage der ARD-Sportschau sowie des ZDF-Sportstudios zur Verfügung. Zusätzlich bietet auch das Internationale Paralympische Kommitee einen Online-Livestream an, in dem Highlights übertragen werden. Live-Streams und Videomaterial von hinter den Kulissen bietet auch der YouTube-Kanal der Paralympic Games.

Insgesamt wollen die beiden Sender rund 75 Stunden Paralympics im Livestream zeigen. Wem das noch nicht genug ist, der kann auch auf mehrere Dokumentationen rund um die Paralympics in der ARD Mediathek zugreifen. Dort gibt es längere Berichte über Para-Leichtathlet Léon Schäfer sowie über Para-Schwimmerin Elena Semechin, die trotz Krebsdiagnose bei den Wettkämpfen startet. Auch in der ZDF-Mediathek wartet eine Doku zum Sportereignis. Der Film mit dem Titel „Paralympische Helden: Meister ihres Schicksals“ begleitet die vier Sportlerinnen und Sportler Beatrice Vio, Johannes Floors, Oksana Masters und Danylo Chufarov bei ihrer Vorbereitung.