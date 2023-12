Pro und Kontra

Veränderung hat noch nie geschadet: Die Super-League soll kommen – oder doch nicht?

Hält mit seinem Verein weiter an den Plänen für eine Super League fest: Real Madrids Präsident Florentino Perez.

Plus Der Europäische Gerichtshof hat den Weg für eine Super League frei gemacht. Sie wäre eine Chance für den Sport. Oder bloß ein Nichtwettbewerb? Zwei Autoren diskutieren.

Von Marco Scheinhof, Florian Eisele

Pro Super League: Veränderung hat noch nie geschadet

von Marco Scheinhof

Neues muss nicht gleich schlecht sein. Die Furcht vor Veränderungen ist oftmals groß. Weil das Gewohnte Sicherheit gibt. Die besten Fußball-Klubs des Landes spielen in der Bundesliga, hinzu kommen noch für die erfolgreichsten Teams vom europäischen Verband Uefa durchgeführte internationale Wettbewerbe. So kennen es die Fans, so lieben sie es.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

